Boxe: un ancien adversaire de Mike Tyson, devenu vigile, met KO un client excité

Ancien boxeur devenu vigile à Londres, Julius Francis a réglé une altercation à la sortie d’un complexe de divertissement en usant de ses talents, toujours intacts. Le Britannique a mis KO un client agressif par un crochet du droit.

Chassez le naturel, il revient au galop. Julius Francis, ancien boxeur professionnel, champion du Commonwealth chez les poids lourds et retraité des rings depuis 2006, est devenu vigile d’un complexe de divertissment Boxpark à Londres, dans le quartier de Wembley. Et c'est via son nouveau métier et une vidéo virale, qu'il a refait parler de lui.

Alors que Francis et ses collègues ont à faire à un groupe de clients en colère et agressifs, le champion de boxe prend ses distances avec l’échauffouré. Non pas pour fuir mais pour préparer la riposte. Comme le monde la séquence vidéo, le plus excité des clients semble se diriger vers la sortie mais est vite rappelé par la patrouille. Julius Francis se présente face à lui et l’homme au couvre-chef bleu semble amorcer un geste vers l’ex-boxeur. La réponse ne se fait pas attendre. Le champion britannique dégaine un crochet du droit et envoie le client mécontent au tapis devant ses acolytes, quelque peu refroidis par la scène.

Certains diront excès de zèle, d'autres diront retour de bâton justifié mais une chose est sûre: Julius Francis, 57 ans, a encore de beaux restes.

Avant de faire régner l’ordre - à sa manière - dans le bien nommé Boxpark de Wembley, Julius Francis était un boxeur émérite. A la fin des années 90, Francis devient champion de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Dans la même décennie, il croise la route de quelques grands noms de la boxe. Le 18 avril 1998, il affronte Vitali Klitschko, champion du monde poids-lourds 1999 et désormais maire de Kiev.

Le 29 janvier 2000, Francis rencontre un autre géant du noble art puisque Mike Tyson se retrouve dans le coin d’en face lors d’un combat à Manchester. Bien que Julius s’incline dans les deux combats et que sa fin de parcours fût plus compliqué que les débuts (14 défaites sur les 14 derniers combats), Francis a mené une carrière professionnelle de 13 ans, totalisant un bilan de 23 victoires et 24 défaites. Certains internautes se sont d'ailleurs amusés à modifier le bilan du natif de Londres en lui ajoutant une 24e victoire contre “l’homme au durag bleu”. De quoi équilibrer le bilan.