Boxe: Whyte dénonce "un geste illégal" de Fury au moment de son KO

Dillian Whyte, battu par Tyson Fury samedi pour la ceinture WBC de champion du monde des poids lourds, a estimé dans un entretien à Sky Sports qu’il aurait dû bénéficier de plus de temps pour essayer de se remettre du KO infligé par le "Gypsy King". Le Britannique n’a pas apprécié que son compatriote le pousse juste après l’uppercut.

Dillian Whyte a quelque peu du mal à digérer sa défaite. Battu par Tyson Fury samedi à Wembley, le "Body Snatcher" ("le désosseur de cadavres") a échoué à conquérir la ceinture de champion du monde des poids lourds. Mis KO sur un uppercut dévastateur du "Gypsy King", Whyte a pourtant estimé que Fury n’avait pas gagné dans les règles de l’art.

"Bien sûr, quand l’uppercut m’a touché, j’étais sonné. Mais il m’a poussé ensuite. Et en tombant, ma tête heurte le sol. Mais c’est un geste illégal, ce n’est pas du catch, c’est de la boxe. J’aurais dû avoir droit à du temps additionnel pour me remettre, a affirmé Whyte au micro de Sky Sports. C’est Fury, alors ils le laissent faire ce qu’il veut. Il a même crié à l’arbitre d’arrêter le match. Bien sûr, il m’a touché, bravo, rien à dire. J’avais mal. Mais j’essayais de me reprendre, et il m’a poussé, je me cogne la tête."

"J'espère qu'il ne prendra pas sa retraite, parce que je veux une autre chance"

Désormais, le boxeur au parcours insensé a un objectif en tête: prendre sa revanche sur le Gypsy King. "Je ne suis pas mauvais perdant. J’espère juste qu’il ne prendra pas sa retraite, parce que je veux une autre chance (…) Je suis encore jeune, j’ai affronté les meilleurs sans avoir à rougir. Une victoire et je suis de retour", a-t-il poursuivi auprès de Sky.

Une revanche pour le titre n’est pourtant pas à l’ordre du jour, Fury ayant décidé de prendre sa retraite à l’issue de ce combat. "Je devais au public de combattre à Wembley, je l'ai fait. Et c'est fini", a sobrement lâché le roi des lourds après avoir remercié le public, samedi. À moins que la petite sortie de Whyte ne le pique dans son orgueil.