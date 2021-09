Boxe: Yoka explique pourquoi il avait critiqué Messi

Dans les colonnes du Journal du Dimanche, Tony Yoka est revenu sur sa prise de position très tranchée et très commentée sur Lionel Messi. Selon lui, l'Argentin ne mériterait pas de gagner le Ballon d’Or cette année. Amusé par les proportions prises par ses propos, le boxeur avoue avoir été coupé des réseaux sociaux par sa propre équipe. Et se réjouit aujourd’hui de la venue de la star argentine au PSG.

C’était à la fin du mois de juillet. Avant la folie Messi au PSG. Fan de foot, Tony Yoka avait émis un avis très tranché sur l’Argentin. Pour la star de la boxe, celui qui venait de gagner la Copa America et dont l’avenir était toujours incertain ne méritait pas de remporter un 7eme Ballon d’Or en 2021. "On vit une époque où on veut donner le Ballon d’Or a un joueur qui finit 3e de Liga, éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions (…), qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie (…) S’il gagne, ce sera le Ballon d’Or le plus moche et éclaté de l’histoire", avait partagé, via une story Instagram, le champion olympique 2016, accessoirement fan de Paris et du... Real Madrid. Des propos très commentés.

"C’était un peu absurde"

"Après ça, mon équipe m’a coupé des réseaux sociaux…, confie-t-il ce dimanche au JDD. En fait, en grand supporter de Cristiano Ronaldo, j’ai eu un débat avec des amis sur leur rivalité. J’ai posté un échange dans une story et ça a pris des proportions incroyables. Je crois que c’est même passé sur BFMTV. Ça m’a fait rigoler, c’était un peu absurde. Mais je voulais aussi souligner qu’un gars comme N’Golo Kanté, qui a tout gagné dernièrement, méritait la distinction."

"Je suis hyper content de voir Messi au PSG"

Un peu plus d’un mois plus tard, la donne un tout petit peu changé avec l’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain. Le fan de CR7 s’en réjouit : "En attendant, je suis hyper content de voir Messi au PSG, qui vient de faire le meilleur mercato de son histoire. D’autant que j’ai des amis là-bas, comme Presnel Kimpembe, avec qui j’en ai un peu parlé." Tony Yoka combattra vendredi face au poids lourd croate Petar Milas sur le court central de Roland-Garros. Pas très loin du Parc des Princes…