Ballon d’or: le boxeur Tony Yoka prend position contre Messi

Tony Yoka a partagé ce lundi sur Instagram un texte cinglant qui milite pour ne pas attribuer le Ballon d’or 2021 à Lionel Messi. "S’il gagne, ce sera le Ballon d’or le plus éclaté de l’histoire", peut-on lire dans le message relayé par le boxeur français.

Une prise de position claire et nette. Tony Yoka estime que Lionel Messi ne mérite pas de décrocher le Ballon d’or 2021. Le boxeur français l’a fait savoir ce lundi en partageant sur Instagram un texte acerbe et ironique sur la saison de l’attaquant du FC Barcelone.

"On vit une époque où on veut donner le Ballon d’or a un joueur qui finit 3e de Liga, éliminé en 8e de finale de la Ligue des champions (…), qui a perdu la finale de la Supercoupe d’Espagne en prenant un carton rouge pour avoir mis une droite à un adversaire… juste parce qu’il a mis 4 buts face au Chili, l’Équateur et la Bolivie (…) S’il gagne, ce sera le Ballon d’or le plus moche et éclaté de l’histoire", peut-on lire dans le message relayé par le champion olympique 2016.

Aucun favori cette année

Yoka a ensuite supprimé ce message de sa story, mais les internautes ont continué à le partager sur les réseaux sociaux. A 34 ans, Messi ne sort pas de sa meilleure saison avec le Barça (avec qui il n'a toujours pas signé de nouveau contrat), mais il a tout de même inscrit 38 buts et délivré 14 passes décisives en 47 matchs (toutes compétitions confondues). Sans parler de son sacre en Copa America avec l’Argentine (son premier trophée en sélection). Suffisant pour s’adjuger une septième fois le Ballon d’or et améliorer son propre record devant Cristiano Ronaldo, couronné cinq fois?

Ce n’est pas impossible. Et c’est aussi dû au manque de candidats crédibles cette année. Entre les grands championnats, la Ligue des champions, l’Euro et la Copa America, aucun joueur vedette n’a vraiment tiré son épingle du jeu. Au point d’être incontournable. Les noms de N’Golo Kanté, Jorginho, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski reviennent régulièrement. Mais Messi semble également bien placé. Quitte à être récompensé un peu par défaut cette fois. N’en déplaise à Yoka.