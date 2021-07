Boxe: Yoka va faire un combat... à Roland-Garros

Le 10 septembre, Tony Yoka fera face à Peter Milas pour son 11e combat professionnel. L'événement aura lieu à Roland-Garros, qui accueillera le troisième combat de boxe de son histoire.

Tony Yoka à Roland-Garros. Le champion olympique français ne va évidemment pas s'illustrer avec une petite balle jaune sur terre battue. Il va en revanche disputer son 11e combat professionnel de boxe sur le court central Philippe-Chatrier qui sera spécialement amenagé pour l'occasion. L'événement est prévu le 10 septembre. Peter Milas sera son adversaire. Il devait déjà le défier en décembre dernier.

Roland-Garros a déjà été utilisé pour des combats de boxe. D'abord en 1946 avec Marcel Cerdan et Holman Williams, puis en 1973 avec Jean-Claude Bouttier et Carlos Monzon. Cette deuxième confrontation avait été organisée par Alain Delon.

"C'est magique"

En se rendant dans le temple français du tennis, Tony Yoka veut "sortir la boxe de son cadre habitudel" et "toucher un autre public", comme il l'a raconté au Parisien. "Boxer à Roland-Garros, c'est magique, a-t-il ajouté. J’étais demandeur parce que ça sort de l’ordinaire. C’est tout ce que je demande quand on monte un combat: aller dans une ville où on n’a pas l’habitude d’aller ou alors investir une belle salle, un bel endroit".

Le dernier combat de Tony Yoka remonte à mars. Il avait décroché sa première ceinture, celle du titre vacant de l'Union européenne, en mettant KO le Belge Joel Tambwe Djeko. Au lendemain d'une pesée durant laquelle il avait été littéralement giflé, le Français avait conquis cette victoire dans le dernier round. Il s'agissait alors de son 10e succès en autant de combats chez les pros.