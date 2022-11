UFC 281 ADESANYA VS PEREIRA : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Ce dimanche, c’est le main event à ne surtout pas manquer ! Adesanya remet sa ceinture en jeu face à Pereira. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Adesanya - Pereira !

RMC Sport propose une offre renversante pour les personnes qui ne sont pas abonnées. Vous pouvez souscrire l’offre sans engagement le Pass Combat au prix de 10 euros, et accéder jusqu’au dimanche 23 heures 59 à l’intégralité des contenus consacrés aux sports de combat, en direct ou en replay. Au programme : matchs, émissions, reportages, débats et téléréalité.

Offre RMC Sport Profitez du Pass Combat ! Craquez pour l'offre sur le Pass Combat pour voir le match d'UFC 281 ! J'en profite

Ainsi, les amateurs de MMA et de boxe peuvent suivre les compétitions de l’UFC, du Bellator, de l’Hexagone, du Combate Global, de la PBC et de la PFL. En plus, l’abonnement s’arrête automatiquement le lundi à minuit. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match Adesanya - Pereira !

RMC Sport diffuse le match de boxe ADESANYA V PEREIRA ce dimanche

Ce dimanche 13 novembre à 4 heures, la chaîne RMC SPORT 2 retransmet en direct de New-York le combat Adesanya – Pereira. À l’occasion de l’UFC 281, les deux combattants se retrouvent dans l’hexagone pour le titre de champions des poids moyens. Adesanya et Pereira se connaissent bien. En effet, les adversaires du jour se sont déjà affrontés lors des compétitions de kick-boxing en 2016 et 2017. Les deux rencontres ont été remportées par Pereira, par décision et KO. Désormais, Adesanya n’a pas le choix et doit vaincre le Brésilien, au risque de perdre sa ceinture. Toutefois, le Néo-Zélandais peut compter sur sa rapidité, sa puissance et son expérience pour mettre en difficulté Pereira. Par ailleurs, Israel Adesanya a remporté 23 combats, dont 15 par KO ou TKO. Depuis le début de sa carrière en UFC, Adesanya n’a été défait qu’à une seule reprise.

Cliquez ici pour profiter de l’offre Pass Combat

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.