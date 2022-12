UFC FIGHT NIGHT: TUIVASA V PAVLOVITCH, sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match ?

Orlando accueille l’événement de cette fin d’année. Tuivasa et Pavolvitch s’affrontent dans l’octogone, à l’occasion de l’UFC Fight Night. Découvrez ici sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match Tuivasa vs Pavlovitch !

Le dernier UFC à Paris a vu la défaite de Tuivasa contre Ciryl Gane par KO. Il subit alors sa quatrième défaite de sa carrière. Toutefois, l’Australien possède un palmarès impressionnant, avec 15 victoires en 19 combats. Tai Tuivasa, spécialiste des KO et TKO, va donc défier son homologue poids lourds, le Russe Sergei Pavlovitch.

Depuis ses débuts en MMA, Pavlovitch n’a subi qu’une seule défaite. Sa puissance et sa dextérité lui ont permis de gagner à plusieurs reprises par KO. C’est donc un combat entre deux titans qui attend l’octogone du Amway Center d’Orlando. Retrouvez le combat Tuivasa vs Pavlovitch en direct ce dimanche 4 décembre à 4 heures, sur la chaîne RMC SPORT 2.

