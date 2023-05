MMA: Francis Ngannou répond à l'appel lancé par Tyson Fury

Le combattant MMA Francis Ngannou s'est délcaré candidat pour affronter Tyson Fury, suite à l'appel du boxeur britannique sur les réseaux sociaux pour trouver un adversaire dans les prochains mois.

Tyson Fury, le boxeur britannique vainqueur des quatre ceintures de champion du monde poids lourds des quatre organisations principales, tient enfin un adversaire. Après son appel infructueux lancé aurpès de différents combattants, le "Gypsy King" a reçu le retour favorable du Franco-Camerounais Francis Ngannou.

"Je m'entraîne, je mange, je fais toutes sortes de truc, mais je veux dire à tout le monde que je vais les mettre KO. Je suis prêt à me battre. Je ne me suis pas battu depuis décembre et ce n'est pas de ma faute, avait déploré Fury. J'ai essayé de me battre avec (Oleksandr) Usyk qui ne veut rien savoir, j'ai essayé de me battre avec AJ (Anthony Joshua) qui ne veut pas plus. J'ai essayé tout le monde, mais personne ne veut m'affronter."

"Je vais te donner la plus grande volée de ta vie", lance Fury à Ngannou

"Personne" sauf Ngannou donc, qui a répondu sur Twitter à la requête de Fury, lequel n'a plus foulé les rings depuis le 3 décembre et son combat remporté face à Derek Chisora, son 34e succès de suite. "Je suis là depuis tout ce temps, Tyson. Alors si aucun de ces boxeurs ne veut t'affronter, officialisons le combat", a lancé le nouveau membre de la PFL au Mancunien.

Une réponse sur laquelle le Britannique a bondi, invitant l'ancien combattant de l'UFC à signer le contrat : "Francis Ngannou, grosse bouillie, je suis ton papa. Je suis l'homme le plus dangereux de la planète et je vais te donner la plus grande volée de ta vie, espèce de clochard. Signe le contrat, espèce d'idiot."