UFC 284: "Personne ne peut me battre", Makhachev ultra confiant avant son choc contre Volkanovski

Champion des légers, Islam Makhachev remet son titre en jeu contre Alexander Volkanovski, champion des plumes, ce week-end à Perth, en Australie, dans le très attendu combat principal de l’UFC 284 (en direct à partir de 2h dans la nuit de samedi à dimanche sur RMC Sport 2). Un choc que le Daghestanais successeur de Khabib Nurmagomedov aborde avec une immense confiance, comme il l’explique au micro de RMC Sport.

Islam, que diriez-vous à quelqu’un qui n’a jamais regardé l’UFC pour l’inciter à être devant l’écran pour votre choc face à Volkanovski?

Ce n’est jamais arrivé avant. Les deux meilleurs combattants au monde face à face. C’est pour ça que vous devez regarder ça, même si c’est pour la première fois de votre vie.

Vous avez annoncé un KO contre Volkanovski. Mais on vous a aussi vu annoncer une soumission dans les vidéos Countdown de l’UFC. Quel lui réservez-vous?

Bien sûr que je veux le finir avant la limite. C’est ma priorité. Mais si on me demande comment je veux le finir, je choisis le striking car ce mec est un striker et que certaines personnes disent même qu’il est le meilleur striker de l’UFC.

Dans quel domaine êtes-vous meilleur que Volkanovski?

Tout le monde le sait. En lutte et en grappling. C’est mon domaine.

Volkanovski n’a rien à perdre car il monte de catégorie. La pression est sur vous, non?

Je n’ai pas commencé ma carrière il y a deux ans. Ça fait plus de vingt ans que je fais ce sport. Je n’ai pas de pression. Lui a quelque chose qu’il ne veut pas perdre: son classement de numéro 1 toutes catégories confondues.

Une place que vous comptez prendre après ce combat…

Bien sûr! C’est mon rêve.

Venir battre Volkanovski chez lui vous rajoute-t-il de l’excitation?

Ça doit lui mettre la pression, quand tout son pays est derrière lui… Mais pour moi, ce n’est rien. Ça ne veut rien dire.

Beaucoup disent que vous êtes le nouveau Khabib Nurmagomedov, votre ami d’enfance qui est devenu votre coach même s’il ne sera pas dans votre coin en Australie…

Je pense que je suis le nouveau Khabib. Le Khabib 2.0! Faites attention à vous. (Sourire.)

Vous pensez pouvoir faire mieux que lui dans votre carrière?

Je ne pense pas à ça. Faire mieux que lui ou que quelqu’un d’autre… Je pense juste à moi-même. Je veux être champion UFC et le meilleur combattant au monde.

Volkanovski n’a jamais perdu à l’UFC…

Toutes les choses finissent par arriver.

Serez-vous le premier à le battre à l’UFC ce week-end?

Bien sûr!

Si vous passez ce test, pensez-vous que quelqu’un pourra vous battre à l’UFC?

Si je suis en forme et que j’ai fait un bon camp d’entraînement, personne ne peut me battre. Après ce combat, je vais rentrer chez moi au Daghestan pour voir mes amis et ma famille car après le dernier combat, je n’ai pas eu le temps de célébrer ma victoire. A peine sorti de l’octogone, j’avais déjà un nouveau combat à l’horizon. Ces six derniers mois, j’ai été en camp d’entraînement. Mais après ce combat, j’aurai peut-être un peu de temps.

Voulez-vous être double champion à l’UFC dans le futur comme Volkanovski le tente face à vous?

Oui. C’est bon quand quelqu’un vous appelle 'double champion' ou 'meilleur combattant au monde'.

C’est ce qui vous motive?

C’est une nouvelle motivation. Monter dans la catégorie supérieure, ce n’est pas la même chose que de défendre sa ceinture. Cela vous donne une nouvelle cible.

L’idée est donc de devenir champion chez les welters…

Oui, en welters. Je peux sans doute continuer à couper pour les légers mais ça va être compliqué pour mon corps. C’est pour ça que je veux monter.

Qui souhaitez-vous affronter ensuite si vous remportez ce combat contre Volkanovski?

Honnêtement, je ne choisis pas mes adversaires. Je ne veux pas dire tel ou tel nom. Je prendrai les adversaires que l’UFC me donnera. N’importe qui, n’importe où ! C’est ce que j’ai fait toute ma carrière.