UFC 290: "Je vais te montrer d’où tu viens", Adesanya déjà bouillant avec Du Plessis

Vainqueur de Robert Whittaker ce samedi soir lors de l’UFC 290 à Las Vegas, le Sud-Africain Dricus Du Plessis sera le prochain challenger du champion des moyens de l’UFC, Israel Adesanya. Qui est monté dans l’octogone pour lancer les hostilités sous fond de discours autour de la couleur de peau et de l’appartenance à l’Afrique.

Il suffisait de voir sa tête pour comprendre. Visage fermé, yeux revolvers, Israel Adesanya n’a pas caché son animosité devant son prochain challenger. Présent ce samedi soir à Las Vegas pour l’UFC 290, le champion des moyens (-84kg) a assisté à la victoire explosive du futur prétendant à la couronne, Dricus Du Plessis, qui a éteint Robert Whittaker – pourtant favori des pronostics – d’un KO au deuxième round suite à une violente rafale de coups suite à un jab pleine poire.

Comme prévu, ce combat allait désigner l’adversaire de l’actuel roi de la catégorie. Et avec Du Plessis, le choc va prendre une tournure très personnelle. Il y a quelques semaines, les deux avaient déjà échangé des mots doux sur fond de querelle autour du plus africain des deux. Du Plessis se plaçait en "vrai" représentant à l’UFC du continent, sur lequel il vit et s’entraîne, au contraire d’un Adesanya né au Nigeria mais exilé en Nouvelle-Zélande.

Pas du genre à ne pas répondre, "Izzy" avait promis de "balader sa carcasse dans toute l’Afrique du Sud" et de "le tabasser jusqu'à ce qu'il devienne noir". Bonne ambiance… Qui a encore pris quelques degrés supplémentaires à Las Vegas. Alors que Du Pessis débriefait sa victoire au micro de Joe Rogan, Adesanya a demandé à monter dans la cage. Une fois le micro dans sa main, les insultes ont démarré net.

Provocateur à souhait, jusqu’à flirter très fort avec la limite, le champion jouait sur la couleur de peau de son futur challenger en lançant plusieurs fois le mot "n****" et en évoquant son "frère africain". Et de poursuivre dans la même veine avec un discours remettant en cause les origines de Du Plessis quand ce dernier répondait en le titillant sur sa trahison à son pays d’adoption dans son discours: "Je n’ai pas besoin de test ADN pour savoir d’où je viens. Je vais te montrer d’où tu viens. C’est de l’argent facile."

Avant le combat de ce samedi, la rumeur pointait vers une défense de titre pour Adesanya le 9 septembre à Sidney, lors de l’UFC 293. S’il a pris quelques bons coups face à Whittaker, le nouveau challenger pourra sans doute être au rendez-vous s’il se sent partant. L’affaire aurait alors lieu dans deux mois. Largement suffisant pour transformer un combat en choc qui ira bien au-delà du sportif et appuiera sur des cordes très sensibles et explosives.