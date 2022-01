UFC: "Collision", le film RMC Sport avant le choc Ngannou-Gane

Avec "Collision", RMC Sport propose 34 minutes de film pour présenter le Français Ciryl Gane et le champion du monde camerounais des poids lourds Francis Ngannou, les deux incroyables combattants qui s'affronteront dans la nuit du 22 au 23 janvier pour le combat UFC le plus attendu de l'année (à suivre en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2).

Ces deux phénomènes des sports de combat n'ont rien à voir. Ils n'ont pas la même direction, pas le même but. Mais la vie va les conduire à un même homme, une même petite salle, un sport qu'ils ne connaissaient pas. L'un avance par la force, l'autre par la finesse. Au bout de leur route, dans la banlieue de Los Angeles, les destins de cette star aux États-Unis et de ce quasi-inconnu dans son propre pays vont définitivement entrer en collision.

Le Français Ciryl Gane et le champion du monde camerounais Francis Ngannou s'affrontent dans la nuit du 22 au 23 janvier pour le trône des poids lourds de l'UFC. À cette occasion, RMC Sport, diffuseur de ce qui est l'un des plus grands événements de l'histoire des sports de combat pour la France, dévoile "Collision", le film choc de cet avant-combat incroyable.

"On ne pourrait pas faire mieux"

Ciryl Gane pratique le MMA depuis seulement quatre ans. Ce surdoué n’a jamais perdu un combat officiel, que ce soit à l’UFC ou dans son ancien sport, le muay-thaï. Comme une météorite, celui surnommé "Bon Gamin" a atterri dans l’octogone et n’a laissé aucune chance à ses adversaires. Pour devenir "l’homme le plus fort du monde", il va donc devoir battre Francis Ngannou. Ancien sans domicile fixe dans les rues de Paris, le Camerounais s’est hissé au sommet et a terrassé l’UFC à coups de KO.

"The Predator", arrogant, a annoncé sa victoire par KO dans les deux premiers rounds. Le Français, rapide et complet, pense que son adversaire ne tiendra la distance. Les deux anciens partenaires d’entraînement se connaissent bien après avoir travaillé ensemble un certain temps avant ces retrouvailles tant attendues. "S'il y a quelqu'un qui devait écrire cette histoire comme un scénariste ou un réalisateur, on ne pourrait pas faire mieux", a ainsi commenté Fernand Lopez, actuel coach de Gane... et ancien entraîneur de Ngannou.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder ce combat exceptionnel

Leur duel sera à suivre en direct dès 4h, dimanche 23 janvier, sur RMC Sport 2. Le patron de l'UFC l'a lui-même affirmé: il s'agit du "combat le plus attendu de l'année".