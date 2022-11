UFC: coup de tonnerre, Pereira met KO Adesanya et devient le nouveau roi des poids moyens

Le Brésilien Alex Pereira a créé la sensation samedi à l’UFC281 en infligeant un énorme KO à Israel Adesanya au 5eme round du main event samedi au Madison Square Garden de New York. Le combattant de 35 ans qui avait déjà battu le Nigérian en kickboxing est le nouveau champion des poids moyens.

Coup de tonnerre à l’UFC ! Israel Adesanya n’est plus le roi des moyens. Celui qui règne sur sa discipline depuis le mois d’octobre 2019 a chuté, vaincu par Alex Pereira lors d’un main event de folie et renversant. Car le combattant nigérian ne pensait pas tomber ce samedi soir au Madison Square Garden de New York lors de l'UFC 281. Et surtout pas après quatre rounds dominés et maitrisés comme un patron.

Mais Alex Pereira n’est pas un adversaire comme les autres. "Ce sera le même résultat, comme en kickboxing", avait annoncé le Brésilien qui avait battu à deux reprises Adesanya dans cet autre sport de combat. Jamais deux sans trois. En MMA, la sanction est la même. Et le roi Adesanya a une nouvelle fois subi la loi de sa "bête noire."

Champion en quatre combats à l'UFC

Au cinquième round, à trois minutes de la fin du combat, alors qu’Adesanya se dirige vers une victoire logique, Pereira trouve la faille. Enchaine crochets et uppercut. Adesanya est touché. Et finit par s’incliner. Arrêt de l'arbitre. TKO. A 35 ans, Alex Pereira est le nouveau champion des moyens. Un exploit monstrueux et une ascension folle réalisé en seulement quatre combats dans la plus prestigieuses des ligues de MMA. Pour Israel Adesanya, il s’agit d’un gros coup d’arrêt lui qui était invaincu chez les poids moyens. Il concède sa 2eme défaite après son revers face à Jan Blachowicz dans la catégorie des lourds légers l’an passé.