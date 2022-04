UFC: le phénomène Chimaev vient à bout de Burns après un énorme combat

Comparé à la fois à Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, Khamzat Chimaev a poursuivi son ascension en remportant son combat face à Gilbert Burns lors de l'UFC 273 diffusé sur RMC Sport, dans la nuit de samedi à dimanche.

C’était son premier gros test. Et il l’a passé avec brio. Le phénomène Khamzat Chimaev (27 ans) est venu à bout du Brésilien Gilbert Burns (35 ans) dans la nuit de samedi à dimanche lors d’un UFC 273 qui a tenu toutes ses promesses, du côté de Jacksonville en Floride (diffusé en direct et en exclusivité sur RMC Sport 2).

Le combattant suédois d’origine tchétchène l’a emporté sur décision unanime des juges après un combat de folie face au numéro 2 du classement des welters de l’UFC et ancien challenger du champion Kamaru Usman. Qui pourrait bien se présenter dans un avenir proche sur la route de Chimaev. Très attendu à chaque sortie, comparé à la fois à Khabib Nurmagomedov pour ses performances et à Conor McGregor pour sa grande gueule, celui qui est invaincu depuis ses débuts pro en MMA en mai 2018, a encore une fois marqué les esprits.

Chimaev soulagé

Sa puissance et sa technique ont mis à mal la défense de Burns dès le premier round. Mais l’ancien champion du monde de jiu-jitsu brésilien, qui a été aidé par Usman dans sa préparation, s’est repris et ce duel pour le moins équilibré a alors basculé dans une autre dimension. Avec une avalanche de coups de chaque côté. Et du très grand spectacle. Parfois au bord de la rupture, Burns a réussi à envoyer son adversaire au sol, avant de reculer de plus en plus. Au bout du suspense, les juges ont donc tranché en faveur d’un Chimaev fier et soulagé.

"Je ne savais pas qu’il était aussi dur ! Il est venu avec son cœur brésilien. Merci pour ce combat Gilbert. Ce gars était put*** de bon aujourd’hui ! Je suis heureux, c’est une étape que j’attendais", a commenté le vainqueur, qui a tout pour devenir la nouvelle superstar du MMA. "Mon objectif est de devenir le champion et je dois combattre les gars les plus durs. A chaque fois que je suis ici, je donne tout ce que j'ai. Ils vont devoir me tuer pour m’arrêter", a réagi de son côté Burns après ce show fabuleux.