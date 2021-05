UFC: Oliveira éteint Chandler et succède à Nurmagomedov

Charles Oliveira a battu Michael Chandler par TKO dès la deuxième reprise pour s'emparer du titre UFC des poids légers dans la nuit de samedi à dimanche à Houston au Texas. A 31 ans, le Brésilien remporte la ceinture laissée vacante par Khabib Nurmagomedov.

Le roi est mort vive le roi...enfin presque. Fidèle à la promesse faite à sa mère, Khabib Nurmagomedov a choisi de rester à la retraite et de conserver un bilan immaculé de 29 victoires en autant de combats de MMA.

Dana White s'est ainsi vu contraint de remettre en jeu le titre des poids légers laissé vacant par la superstar russe en mars. Et Charles Oliveira en a profité pour devenir le nouveau champion de la catégorie au terme d'un duel spectaculaire face à Michael Chandler dans la nuit de samedi à dimanche au Toyota Center de Houston (Texas).

Vainqueur par TKO dès le début du deuxième round, le Brésilien a impressionné face à l'ancien triple champion du Bellator. A 31 ans, le Brésilien a remporté sa première ceinture dès sa première chance pour le titre.

Après onze années à lutter dans les rangs de l'UFC, le spécialiste du jiu-jitsu s'est fait peur avant de décrocher une éclatante 31e victoire chez les pros (pour 8 défaites et 1 no-contest). Mais Michael Chandler n'a pas démérité.

Oliveira renverse Chandler

Mieux, le Californien est passé tout près de la victoire dans la première reprise. Beaucoup plus incisif, "Iron" a agressé Charles Oliveira et lui a même ouvert l'arcade au-dessus de l'oeil droit avant de résister au passage au sol du Brésilien.

Proche de l'emporter de manière expéditive comme il l'avait fait face à Dan Hooker, fin janvier, pour ses débuts dans l'octogone, Michael Chandler s'est finalement fait renverser par la furia de son adversaire.

Comme galvanisé par sa blessure au visage, Charles Oliveira s'est rué en attaque dès le début du deuxième round. Un petit crochet du gauche au menton de Chandler lui a permis de destabiliser l'Américain et de l'envoyer au sol. si "Iron" s'est brièvement relevé pour tenter de résister, mais "Do Bronx" a enchaîné d'un coup de genou et d'un déluge de coups de poings pour finir le travail et pousser l'arbitre à mettre fin au supplice de Michael Chandler.

Oliveira: "Le lion parmi les lions"

Devant un parterre de stars de la NBA, de la NFL ou même la légende du MMA Chuck Liddel, Charles Oliveira a parfaitement saisi la chance qui lui était offerte ce week-end. Nouveau champion des poids légers de l'UFC, le Brésilien a savouré après sa belle victoire.

"Je vous ai dit que j’allais l’assommer, et je suis venu et l’ai assommé, a commenté le nouveau roi de la catégorie après le combat. J’ai prouvé à tout le monde que j’étais le lion parmi les lions. [...] Michael tu est un grand champion mais aujourd'hui c'était mon jour. Favelas, c'est pour nous!"

Reste désormais à savoir quels seront ses prochains défis et s'il parviendra à se libérer de l'ombre de l'incontesté roi Khabib.