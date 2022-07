UFC: Ortega se déboîte l’épaule, Rodriguez vainqueur par TKO

Le main event de l’UFC entre Brian Ortega et Yair Rodriguez a tourné à l’avantage du combattant mexicain samedi à Elmont. Ortega a été vaincu par TKO après s’être luxé l’épaule au premier round.

Grosse frustration samedi pour les fans de MMA. Prétendants à un combat pour la ceinture chez les poids plumes, Brian Ortega et Yair Rodriguez s’affrontaient lors du main event de l’UFC Fight Night samedi à Elmont. Mais le combat a duré à peine plus de quatre minutes. Au premier round, alors que l’Américain venait de mettre son adversaire au sol, Ortega s’est déboîté l’épaule droite en faisant un mauvais mouvement avec son bras. Fin du combat et victoire de Rodriguez par TKO.

>> Pour ne rien manquer du MMA et des combats UFC, l'abonnement à RMC Sport 2 est par ici

Rodriguez prêt à refaire le combat

Dur à encaisser pour le n°2 de la division qui enregistre sa troisième défaite à l’UFC. Ortega s’était luxé cette même épaule en 2016, une blessure qui avait nécessité deux interventions chirurgicales. "Je suis tellement désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé au sol mais mon épaule est sortie, a déclaré à chaud le combattant US après son combat diffusé en direct sur RMC Sport2. Je voulais continuer mais j'ai déjà eu deux opérations à mon épaule..."

De son côté, Yair Rodriguez, n°3 des poids plumes, signe sa 15e victoire (3 défaites) mais ne bombe pas le torse. "Je lui ai dit que j’étais prêt à refaire le combat. Je suis OK peu importe ce que l’UFC décidera. J’ai gagné mais ce n’est pas la façon dont j’espérais gagner. J’ai beaucoup de respect pour lui et sa famille. Je suis désolé de ce qui s’est passé", a déclaré, fair play, le Mexicain qui se dit aussi d'accord pour un combat pour le titre.