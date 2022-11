UFC: Poirier soumet Chandler après un énorme combat

Avant le triomphe de Pereira face à Adesanya lors du main event de l’UFC 281 samedi au Madison Square Garden, le choc 100% américain entre Dustin Poirier et Michael Chandler a tenu toutes ses promesses et tourné à l’avantage de Poirier, vainqueur par soumission au 3eme round.

"Nous cherchons toujours à terminer nos combats avant la limite." Michael Chandler avait vu juste au moment d’évoquer son combat face à son compatriote américain Dustin Poirier à l’UFC 281. Mais samedi soir au Madison Square Garden, si le choc entre les deux poids légers n’a pas été jusqu’à son terme, c’est "The Diamond" qui s’est imposé l’issue de trois rounds d’une exceptionnelle intensité.

Un combat pour la ceinture pour Poirier ?

Dès la première reprise, les deux combattants se rendent coup pour coup. Chandler n’est pas loin d’être mis KO. Au 2eme round, le combat reste d’un niveau très élevé. Le nez en sang, Chandler amène Poirier au sol mais ne parvient pas à faire la différence. The Diamond, lui, ne manque pas l'occasion et parvient à soumettre son adversaire au 3eme round. L’Américain, numéro 2 du classement des challengers des légers, signe sa 8eme victoire à l’UFC par soumission et peut rêver d'un combat pour la ceinture.

La Chinoise Zhang, reine des poids pailles

Avant le main event qui a vu Alex Pereira faire chuter Israel Adesanya sur un renversant TKO au 5eme round, une autre ceinture était en jeu samedà à l'UFC 281, celle des poids pailles chez les femmes. Grâce à un étranglement arrière, la Chinoise Weili Zhang a battu l'Américaine Carla Esparza. Une véritable démonstration de force.