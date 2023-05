ATP: Federer officialise sa prochaine apparition publique sur un court de tennis

À la retraite depuis septembre dernier, la légende du tennis Roger Federer va prochainement faire une apparition publique sur un court de tennis. Vainqueur à dix reprises de l’ATP Halle, le Suisse sera présent à la OWL Arena pour fêter les 30 ans du tournoi.

Sept mois après avoir pris sa retraite, Roger Federer va revenir sur un court de tennis. Non pas comme joueur évidemment, mais en tant qu’invité d’honneur, et pas n’importe où. Vainqueur à 10 reprises du tournoi d'Halle (en Allemagne), la légende du tennis sera présente à la OWL Arena pour fêter les 30 ans du tournoi.

Joueur le plus titré de l’histoire de ce tournoi, Federer a partagé sa joie de retrouver un gazon qui a si souvent été synonyme de succès pour lui: "Je me réjouis de revenir à l’un de mes tournois préférés absolus sur le circuit ATP. C’est un honneur de venir ici, et de soutenir le tournoi pour célébrer cet important anniversaire à Halle", a-t-il déclaré sur le site du tournoi.

Des joueurs de prestige de la partie

Le directeur du tournoi Ralf Weber s’est aussi réjoui de voir Roger Federer faire son retour en terre allemande: "L'ascension de notre tournoi au niveau mondial est étroitement liée à Roger. Pendant tout ce temps, il a été un ambassadeur exceptionnel pour nous, et a produit des gros titres tout autour du globe." Un hommage au Suisse est prévu sur le court central, ainsi que d’autres activités pour soutenir la "Roger Federer Foundation."

Même s’ils ne sont pas du rang de Federer, plusieurs joueurs de prestige seront aussi présents du 17 au 25 juin. Via un communiqué, le tournoi a fait savoir qu’Andrey Rublev, considéré comme un des chouchous public a accepté l’invitation. L’Autrichien Dominic Thiem participera aussi aux festivités: "Je me réjouis de participer à l’un de mes tournois préférés sur le circuit." Le Russe Karen Kachanov sera également présent.