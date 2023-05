ATP: l'amusante anecdote de Roger Federer, confondu avec... Rafael Nadal

Dans un question-réponse sur Twitter, Roger Federer a raconté des anecdotes à ses fans notamment sur son meilleur ennemi, Rafael Nadal.

Les deux prodiges, adversaires de toujours, se sont longtemps confondus à travers leurs innombrables succès. Mais Rafael Nadal et Roger Federer ont chacun eu leurs partisans et leurs adorateurs, plus sensibles à l'une ou l'autre de leurs approches du tennis, et de leurs styles, diamétralement opposés. Physiquement également, il est difficile de ne pas faire la distinction entre les deux hommes. Et pourtant, certaines personnes arrivent encore à se tromper entre le néo-retraité suisse et son rival majorquin.

Répondant aux questions de ses abonnés sur Twitter, Federer a livré cette anecdote, assez récente, puisqu'elle remonte à sa présence sur le circuit du Grand Prix de Miami: "Cela m'est arrivé l'autre jour, sur le Grand Prix de Formule 1. Un gars m’a demandé, 'puis-je avoir une photo avec vous monsieur Nadal ?'. Je lui ai dit que je n’étais pas Nadal, il s’est excusé et s'en est allé sans prendre de photo", s'est-il amusé à narrer. Roger Federer et Rafael Nadal sont aussi proches dans la vie qu'ils ne l'étaient sur le court du temps de leur splendeur.

Une relation en dehors des courts

Au fil du temps et des confrontations est née une réelle amitié entre Roger Federer et Rafael Nadal. Une relation dont nous avions pu mesurer la profondeur à l'occasion des adieux de Roger Federer au circuit. Le monde du tennis se sépare peu à peu de ses étoiles, aujourd’hui c’est Rafa qui ne participera pas à Roland-Garros pour la première fois depuis 2005. "Cela va manquer de le voir jouer. Il détient à Roland-Garros l'un des plus incroyables records de l'histoire du sport", a salué Federer, toujours sur Twitter.