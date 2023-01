Auckland: première finale pour Gasquet depuis 2018

Richard Gasquet a profité du forfait de son compatriote Constant Lestienne pour se qualifier en finale du tournoi d'Auckland, la première depuis 2018 pour le Biterrois.

Richard Gasquet (67e mondial) s'est qualifié pour la finale du tournoi ATP 250 d'Auckland en profitant du forfait de son compatriote Constant Lestienne (65e), blessé à un pectoral, avant la demi-finale qui devait opposer les deux Français, vendredi. Le 15e et dernier titre en date du Français, dont la place de finaliste lui assure déjà de réintgégrer le Top 50 du classement ATP lundi, dont il était sorti en avril 2021, remonte au tournoi de Bois-le-Duc en juin 2018. Sa précédente finale datait de juillet 2021 au tournoi de Umag.

33e finale pour Gasquet

Lestienne a préféré se préserver pour son premier tour de l'Open d'Australie, qui débute lundi et lors duquel il sera opposé au Brésilien Thiago Monteiro, pour ce qui sera sa première participation, à 30 ans, à un tournoi du Grand Chelem. Gasquet, ex-n°7 mondial, l'un des anciens du circuit à 36 ans, disputera à Auckland sa 33e finale, contre le Britannique Cameron Norrie (12e) qui en sera à sa douzième après avoir battu dans l'autre demi-finale l'Américain Jenson Brooksby (48e) 6-3, 6-4.

"C'était bien de gagner en deux sets consécutifs. Dans les deux autres matches, j'ai gagné le premier et perdu le second", a souligné le natif de Johannesbourg. Norrie, âgé de 27 ans, compte quatre titres à son palmarès, dont deux décrochés la saison passée à Delray Beach et Lyon.

Au premier tour de l'Open d'Australie, le Britannique affrontera l'espoir français Luca Van Assche, 142e mondial, alors que Gasquet sera opposé à son compatriote Ugo Humbert.