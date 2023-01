Tennis: Piqué et la Coupe Davis, c'est terminé, la Fédération internationale reprend la main

Alors qu'elle avait achetée les droits de la Coupe Davis en 2018, l'entreprise Kosmos, gérée par Gerard Piqué, s'est vu signifier la fin de son partenariat avec la Fédération internationale de tennis (ITF). Dès cette année, cette dernière va reprendre la main, annonce le patron du tennis français Gilles Moretton.

C'est une nouvelle qui devrait ravir plus d'un amateur de tennis. Dans un mail envoyé ce jeudi par le président de la Fédération française de tennis, Gilles Moretton, celui-ci confirme la fin du partenariat entre la Fédération internationale (ITF) et la société Kosmos, détentrice des droits de la Coupe Davis. Une information que RMC est en mesure de confirmer. En d'autres termes, cela marque la fin de la compétition "nouvelle génération" impulsée par l'entreprise dirigée par l'ancien footballeur Gerard Piqué.

La fin de la révolution Gerard Piqué pour la Coupe Davis

Farouche opposant à cette nouvelle formule, le patron du tennis français évoque "une grande victoire" pour son sport, après des années où le désintérêt pour ce tournoi entre les nations n'a cessé de se renforcer. L'évolution du format de cette compétition unique en son genre dans le tennis ne s'est pas attirée que des louanges, bien au contraire, au point que beaucoup ont accusé l'ancien joueur du Barça d'avoir tué la Coupe Davis en voulant la faire changer à coups de dizaines de millions d'euros.

En septembre dernier, Marion Bartoli expliquait également sa colère : "Ils ont voulu inclure plus de pays en se disant que ça allait être une sorte de Coupe du monde comme au football. Mais en tennis, nous n'avons pas la même culture, ce n'est pas la même manière de réfléchir et de penser. Ce n'est pas possible de faire des compétitions avec autant de pays. Il faut que ça reste élitiste comme ça l'était. Il faut garder le système immuable des matchs à domicile et à l'extérieur."

D'après nos informations, depuis le lancement de la nouvelle formule, Kosmos perdait énormément d'argent. L'ITF va donc reprendre le contrôle de la Coupe Davis, l'organisation du tour qualificatif et des phases finales ainsi que le format 2022 restants inchangés en 2023. Il faudra donc attendre 2024 pour, peut-être, voir la compétition faire son retour dans son ancienne mouture historique.