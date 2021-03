"Que je gagne ou que je perde, je m’en fous royalement", la nouvelle sortie de Benoît Paire

Dans un texte publié sur Instagram, au lendemain d'une défaite cuisante au Chili, Benoît Paire étale son mal-être par rapport aux restrictions sanitaires sur le circuit ATP: "Jouer dans des stades à huis clos sans aucune ambiance, ce n'est pas pour ça que je joue au tennis".

Piteusement éliminé du tournoi de Santiago de Chile, en deux sets (6-2, 6-3) par le tout jeune Danois Holger Rune, 17 ans et 410e joueur mondial, Benoît Paire a pris la parole sur Instagram pour débriefer cette déconvenue. "Premièrement bravo à Holger que j'apprécie beaucoup. Je lui souhaite bonne chance pour sa carrière", a écrit jeudi le Français de 31 ans.

"Deuxièmement un grand merci à mes proches qui m'ont envoyé des messages de soutien qui me font vraiment du bien", a enchaîné le 29e mondial, avant de faire part, dans un troisième point, de son mal-être sur les courts à cause de la crise sanitaire. Avec son franc-parler habituel.

"Je vais parler du circuit ATP qui est devenu triste, ennuyeux et ridicule. Je sais, vous allez dire: «Tu ne te rends pas compte de la chance que tu as bla-bla-bla». Mais jouer dans des stades à huis clos sans aucune ambiance, ce n'est pas pour ça que je joue au tennis", a-t-il d'abord écrit.

"Retrouver le plaisir de jouer au tennis"

"Devoir rester soit à l'hôtel, soit au club de tennis, et avoir interdiction de sortir sous peine d’exclusion et d’amende, où est le plaisir de voyager? Pour moi, jouer au tennis est devenu un métier sans saveur. Alors oui, il me faut du temps pour m'adapter à ce pseudo circuit ATP. Mais je vais faire les efforts pour essayer de retrouver juste le plaisir de jouer au tennis. Je ne parle pas de résultats. Je vais aller jouer à Acapulco et Miami, après avoir beaucoup réfléchi, et mon objectif sera juste d’avoir le sourire sur le terrain et kiffer taper dans une balle. Que je gagne ou que je perde, je m’en fous royalement".

Benoît Paire était arrivé au Chili après une de ses frasques dont il est coutumier: au premier tour du tournoi de Buenos Aires, face à l'Argentin Francisco Cerundolo, il s'était énervé contre l'arbitre, s'opposant à l'une de ses décisions et allant jusqu'à cracher sur le court, avant d'être battu en trois sets 4-6, 6-3, 6-1.