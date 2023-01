Tennis: Djokovic retrouve la première place mondiale

Vainqueur de l'Open d'Australie dimanche, Novak Djokovic retrouve la premlière place au classement ATP, ce lundi. Il détrone Carlos Alcaraz, désormais deuxième devant le Grec Stefanos Tsitsipas, finaliste à Melbourne.

Sacré à l'Open d'Australie pour la dixième fois dimanche, Novak Djokovic récupère la tête du classement ATP, publié lundi. Le Serbe, qui a gagné quatre places, a détrôné l'Espagnol Carlos Alcaraz, forfait pour l'Open d'Australie et désormais n°2 mondial. Grâce à son 22e titre du Grand Chelem, le joueur de 35 ans est n°1 mondial pour la 374e semaine, depuis juillet 2011 et sa première accession au sommet du tennis mondial. Il avait perdu sa place de n°1 en juin 2022.

Battu en finale par le "Djoker", le Grec Stefanos Tsitsipas grimpe d'une place, au 3e rang, au détriment du Norvégien Casper Ruud, et retrouve le meilleur classement de sa carrière, déjà atteint une première fois en août 2021. Le Russe Andrey Rublev, dominé en quarts de finale par Djokovic à Melbourne, est 5e, en hausse d'une place, et retrouve lui aussi le meilleur classement de sa carrière.

L'Espagnol Rafael Nadal, éliminé dès le 2e tour du Majeur australien, a perdu quatre places et recule au 6e rang mondial. Parmi les autres joueurs du Top 20, le Russe Karen Khachanov, demi-finaliste à Melbourne, a connu un gain de sept places, en 13e position. La plus belle progression est à l'actif de l'Américain Tommy Paul, également sorti en demi-finale, qui gagne 16 positions et intègre le Top 20 pour la première fois à 25 ans, à la 19e place.

Bonzi nouveau n°1 français

Son compatriote Ben Shelton, qu'il a éliminé en quarts, enregistre lui la meilleure progression du Top 100, avec 45 places gagnées, au 44e rang. Du côté des Français, Benjamin Bonzi, en hausse de trois places au 45e rang, est donc le nouveau N.1 tricolore juste devant Richard Gasquet, 46e. Adrian Mannarino, 58e, et Arthur Rinderknech, 70e, ont respectivement chuté de 13 et 11 places. Quentin Halys a lui perdu 12 places et rétrograde en 73e position. Ugo Humbert, à la faveur de son 3e tour atteint à Melbourne, réintègre le Top 100, avec un gain de 20 places, au 86e rang.