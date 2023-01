Open d’Australie: les images de l’énorme émotion de Djokovic, en larmes après son triomphe à Melbourne

Facile vainqueur de Stefanos Tsitsipas en finale de l’Open d’Australie dimanche à Melbourne, Novak Djokovic a craqué après la rencontre. C'était trop d'émotion pour le Serbe qui a pleuré de longues minutes après sa 22e victoire en Grand Chelem, record de Rafael Nadal égalé.

Il y a décidément beaucoup de larmes sur les courts de tennis depuis quelques mois. Après les adieux au tennis bouleversants de Roger Federer, en pleurs, main dans la main, avec Rafael Nadal, Novak Djokovic (lui aussi très ému pour le dernier match du Suisse), a également craqué et fendu l’armure, dimanche, après son triomphe à l’Open d’Australie, le 10eme en carrière. Si sa joie fut plutôt contenue après l’ultime point gagnant en finale contre le Grec Stefanos Tsitsipas, le Serbe s’est littéralement effondré en larmes dans le box où il avait rejoint tous ses proches. Il est resté allongé plusieurs minutes, en pleurs, entouré par sa mère, son frère et tout son staff.

Les larmes de Novak Djokovic après sa victoire à l'Open d'Australie © @eurosport

Avant les larmes, la rage de "Djoko" dans son box © AFP

Novak Djokovic inconsolable © @AustralianOpen

"Probablement la plus grande victoire de ma carrière étant donné les circonstances"

De son expulsion d’Australie il y a un an jusqu’à la récente polémique avec son père, absent dimanche à la Rod Laver Arena en passant par le record de victoires en Grand Chelem égalé (22, comme Rafael Nadal) ou sa place de numéro 1 retrouvée, tout s’est sans doute mélangé dans la tête de "Djoko", inconsolable durant de longues minutes, avec ses proches puis seul, sur sa chaise, le visage cachée dans sa serviette blanche. "C’est probablement la plus grande victoire de ma carrière étant donné les circonstances", a-t-il reconnu, une fois ses esprits retrouvés. Il aurait pu ajouter sa plus grande émotion.