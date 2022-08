Tennis: Zverev révèle être diabétique et lance une fondation pour venir en aide aux malades

Le numéro 2 mondial allemand Alexander Zverev souhaite venir en aide aux personnes atteints de diabète et lance sa fondation. L'occasion pour le joueur de révéler en être atteint.

Le bruit courait depuis un certain temps sur le circuit. La rumeur s’étant propagée assez rapidement, c’en était devenu un secret de polichinelle avec le temps. Tout le monde avait fini par savoir. Même les spectateurs les plus attentifs ayant remarqué ce qui se tramait dans le sac de l’Allemand.

Diabétique depuis son enfance, Alexander Zverev a rendu public ce qu’il avait toujours cherché à cacher jusqu’à maintenant, dévoilant ce qu’il a de plus intime et touchant de près à sa santé. Tout cela ne s’est pas fait sans raison. L’Allemand vient de lancer une fondation venant en aide aux personnes atteintes de cette maladie et qui n’ont pas accès à un traitement à base d’insuline, laquelle permet de réguler le taux de glucose dans le sang et de le maintenir à des niveaux normaux.

Zverev: "Il n'y a aucune limite à part celles que vous vous imposez"

Atteint d’un diabète de type 1 (il existe plusieurs types de diabète) depuis le plus jeune âge (il fut diagnostiqué à l'âge de trois ans), Alexander Zverev veut permettre au plus grand nombre de vivre une longue et meilleure vie grâce à sa fondation. Le champion olympique allemand, dauphin de Daniil Medvedev au classement ATP, veut aussi montrer à travers son exemple de sportif de haut niveau que rien n’est impossible malgré la maladie.

"Avec cette fondation, je veux faire passer le message aux parents et aux enfants à travers le monde qu'il n'y a aucune limite à part celles que vous vous imposez", a-t-il déclaré dans un communiqué, tandis qu’il soigne sa triple rupture ligamentaire de la cheville survenue lors de sa demi-finale de Roland-Garros face à Rafael Nadal. Le geste de Zverev a suscité un émouvant élan de sympathie et de reconnaissance pour le joueur.