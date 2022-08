Tennis: Lendl regrette que la course aux Grands Chelems entre Djokovic et Nadal soit faussée par la vaccination

L'éternel débat du meilleur joueur de l'histoire entre Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer bat encore son plein, et ce sera le cas jusqu'à ce qu'ils se retirent. Mais Ivan Lendl a confié qu'il craignait que le match ne soit faussé par le Covid-19 et l'épineuse question de la vaccination.

Qui est le GOAT ? C'est LA question qui divise tous les fans de tennis à travers le monde. Seul le nombre de victoires finales en Grand Chelem, à l'issue de la carrière des trois monstres du circuit, pourra les départager, selon Ivan Lendl: "L'histoire pour être le meilleur de l'histoire n'est pas encore terminée. Elle prendra fin lorsque Federer, Nadal et Djokovic feront leurs adieux au tennis. Actuellement, Federer semble être plus éloigné parce qu'il n'a pas joué depuis longtemps et aussi parce qu'il est le plus âgé", constate Lendl, pour le média croate Nova TV.

Rafael Nadal est actuellement à 22 titres en Grand Chelem, Novak Djokovic à 21 depuis son sacre à Wimbledon et Roger Federer 20. A presque 41 ans, le Suisse, qui n'a pas joué depuis plus d'un an semble hors course.

Plus jeune, en meilleur forme que ses deux concurrents et "meilleur" que Rafael Nadal sur toutes les surfaces hormis la terre battue, Novak Djokovic semble être le favori. Mais un élément extérieur au tennis pourrait rebattre les cartes.

Un duel faussé ?

La vaccination contre le Covid 19, obligatoire pour participer à plusieurs tournois, pourrait jouer de mauvais tours à Novak Djokovic, qui refuse de se faire vacciner: "La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est que ce combat est affecté par des questions politiques en ce moment, à cause de la question de la vaccination. J'espère simplement que dans les 20 prochaines années, nous ne verrons pas les choses sous cet angle, que nous n'aurons pas à dire qui est le plus grand à cause des politiciens," avertit Lendl.

L'octuple vainqueur de Grand Chelem aimerait que l'un des trois mette tout le monde d'accord, en dominant largement: "J'aimerais voir quelqu'un au sommet avec une avance de deux, trois ou quatre Grands Chelems. Je me fiche de qui c'est, je n'ai pas de favori. C'est la seule façon de répondre à cette question," a conclu Ivan Lendl.