Billie Jean King Cup: tribunes vides, manque de ferveur... la première journée a viré au flop

Centralisée à l'O2 Arena de Prague, la Billie Jean King Cup, version new look de la Fed Cup, a complètement oublié ce qui faisait son essence: les supporters. Notre journaliste sur place raconte "une première journée dans le vide".

On s’y attendait. On savait depuis la mise en place du nouveau format de la phase finale de la désormais "Billie Jean King Cup" que l’histoire du tennis allait être bafouée. Comme à Madrid, il y a deux ans, pour la Coupe Davis. Au profit du business, et au détriment des fans de tennis à travers le monde. Et on n’a pas été déçu. Pour reprendre les mots du capitaine Julien Benneteau, l’entrée en lice de l’équipe de France face au Canada, ce lundi matin à 10h30 sur le court central de l’O2 Arena, a été "un bide".

On vous plante le décor. L’O2 Arena de Prague, salle magnifique avec une capacité de 18.000 places. L’endroit idéal en principe pour avoir des ambiances survoltées. Et bien, on n’a eu rien de tout cela. Alors, oui, il y a eu une belle mise en scène, avec les jeux de lumière lors de la présentation des équipes. Les "Team Zone" ont été relookées et les joueuses entraient chacune leur tour sur le court pour la présentation avec leur traditionnelle musique.

Une dizaine de Français courageux sur place

Vous savez, ce son qui vous dressait les poils autrefois dans le stade, avec le speaker français qui clamait "Faites du bruit pour l’équipe de France"? Là, le speaker tchèque s’est répondu… à lui-même. Et puis la Marseillaise a alors sonné bien creux devant à peine 150 spectateurs. Comme pour ne pas voir ce désastre, les Bleues se sont placées en cercle en se regardant pour chanter l’hymne.

Alors pour être certain de ce massacre, je suis allé vérifier sur le court 1. Un deuxième cimetière pour Biélorussie-Belgique animé par une trentaine de fans belges… Je reviens sur le court Central, il est 11h30. Aucun bruit, ou presque à la fin des points. Sauf dans un coin des tribunes, derrière le banc de l’équipe. Une petite dizaine de supporters français courageux a fait le déplacement. Ils ont tenté de soutenir du mieux possible les Bleues lors de cette première journée. En vain. Le gâchis était là.

"On n'a pas pensé aux supporters"

Là encore, l’œuvre de l’ITF a vidé la compétition de sa passion. Malgré leur bonne volonté, les fans étaient les premiers dépités par cette nouvelle formule: "On est très triste d’être si peu nombreux, du nouveau format, de voir un stade désert… L’ITF n’a pas pensé aux supporters quand ils ont décidé ça, confie Brigitte Valade, présidente de l’association officielle de supporters des équipes de France de tennis. Le lieu a été annoncé tardivement, les gens ont du mal à se remobiliser avec ce nouveau format. Partir une semaine sans être sûr que l’on jouera toute la semaine, c’est très compliqué!"

Comme par hasard, le stade a été bien plus rempli lorsque la République Tchèque s’est présentée sur le court pour la session de soirée. Tiens, le fameux "home and away", qui fait l’essence de la Fed Cup... Les joueuses auront tout de même de quoi se consoler: elles se partageront un prize money alléchant de 6.800.000 dollars, tandis que les fédérations empocheront au minimum 200.000 dollars chacune.