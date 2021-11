Coupe Davis: Gaston et Mannarino appelés en équipe de France

Récent quart de finaliste au Masters 1000 de Paris-Bercy, Hugo Gaston a été convoqué en équipe de France de Coupe Davis, pour pallier le forfait d'Ugo Humbert lors de la prochaine phase finale (25 novembre-5 décembre). Adrian Mannarino rejoint également le groupe tricolore.

De belles performances, et une belle récompense. Très en vue lors du Masters 1000 de Paris-Bercy, Hugo Gaston (21 ans) va connaître sa première sélection en équipe de France. Par communiqué, la FFT a indiqué ce mercredi que le capitaine Sébastien Grosjean a décidé de convoquer le Toulousain, ainsi qu'Adrian Mannarino (33 ans), pour pallier le forfait d'Ugo Humbert lors de la phase finale de la Coupe Davis, du 25 novembre au 5 décembre à Innsbruck, Turin et Madrid.

Les deux gauchers rejoignent donc Richard Gasquet, Pierre-Hugues Herbert, Nicolas Mahut et Arthur Rinderknech pour composer le groupe tricolore.

Un forfait, deux appelés

"Au vu de leur fin de saison, Hugo Gaston et Adrian Mannarino méritent leur place en équipe de France, justifie Sébastien Grosjean. Hugo a signé un magnifique parcours au Rolex Paris Masters en atteignant les quarts de finale, avec une qualité de jeu exceptionnelle. De son côté, Adrian retrouve un niveau de jeu très intéressant après de belles victoires face à Andrey Rublev à Moscou et Nikoloz Basilashvili au Rolex Paris Masters. Je compte donc sur eux pour aider l’équipe de France à se qualifier pour les quarts de finale. Par ailleurs, partir avec six joueurs permet d’offrir plus de possibilités".

Placés dans la poule C de la phase finale de la Coupe Davis, les Bleus affronteront la République tchèque le 25 novembre et la Grande-Bretagne le 27 novembre, à Innsbruck (Autriche). Le vainqueur de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (sur six) seront qualifiés pour les quarts de finale.