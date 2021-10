Coupe Davis: les Bleus sans Monfils, avec Rinderknech

Le capitaine de l’équipe de France, Sébastien Grosjean, a révélé sa sélection pour la prochaine Coupe Davis (du 25 novembre au 5 décembre). Ugo Humbert, Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont été retenus. Gaël Monfils semble lui faire l'impasse sur la compétition.

Sébastien Grosjean a choisi ses hommes. Chargé de sélectionner l’équipe de France pour la Coupe Davis à venir, du 25 novembre au 5 décembre, le capitaine a opté pour un quintet mixant "jeunes joueurs et joueurs d’expérience" : Ugo Humbert sera la tête de file et accompagnera Arthur Rinderknech, Richard Gasquet, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert.

Si cette annonce de liste est officielle, il est encore possible "changer trois noms" jusqu’à la veille de la compétition. Mais Grosjean a au moins donné l’ossature de son groupe, au sein duquel il a voulu "récompenser les joueurs en forme". L’ancien n°4 mondial fera sans Gaël Monfils, pourtant 21e mondial et premier français au classement ATP, qui semble faire l'impasse sur l'épreuve. Ainsi que sans Benoît Paire, 44e mondial et troisième français, au profit de joueurs qui montent.

Humbert en numéro 1

Actuellement à son plus haut classement (65e), Rinderknech a brillé sur le circuit principal "avec des victores sur Sinner, Bautista Agut ou Lajovic", ce qui lui a valu sa sélection. "Il a cet esprit d'équipe du fait de son passage en université américaine, mais ses victoires et son niveau de jeu font qu'il mérite cette sélection", a éclairé Grosjean. Il s’est aussi voulu rassurant sur la place de numéro 1 d'Humbert, "une valeur sûre" actuellement 29e mondial, mais n’ayant pas joué depuis un mois. "Il doit jouer Bercy, j'ai échangé avec lui et son staff", a–t-il assuré. Ses trois autres joueurs sont des habitués de la sélection.

L’équipe de France va découvrir une Coupe Davis new look, une nouvelle fois, après la refonte de 2019 qui a regroupé la compétition sur trois semaines. Cette fois, les 18 équipes qualifiées (la France a bénéficié d’une wild-card pour le tournoi) vont disputer une phase de poules qui aura lieu simultanément dans trois villes: Turin, Madrid et Innsbruck, où évolueront les Bleus. Opposés à la Grande-Bretagne et à la République tchèque, ils tenteront de remporter leur groupe ou de faire partie des deux meilleurs deuxièmes pour accéder à la suite de la Coupe Davis en phase finale.