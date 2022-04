Coupe Davis: la France dans la poule de l'Allemagne, la Belgique et l'Australie

Les Bleus affronteront l'Allemagne, la Belgique et l'Australie lors de la phase de groupe de Coupe Davis (14-18 septembre). Ils devront terminer parmi les deux premiers pour atteindre la phase finale, qui se déroulera en novembre.

Le tirage au sort de la Coupe Davis a eu lieu mardi et l’équipe de France a été placée dans le groupe C, avec la Belgique, l’Allemagne et l'Australie. La nouvelle formule de la Coupe Davis est basée sur une phase de groupe, qui se déroulera du 14 au 18 septembre. Les matchs du groupe C auront lieu à Hambourg.

Les Français pourraient ainsi affronter Alexander Zverev. La participation du numéro 3 mondial n’est pas officielle, mais l’Allemand avait pris part au premier tour de la compétition en février. Une décision de dernière minute puisque l’Allemand avait jusque-là montré sa très ferme opposition au changement de formule de la Coupe Davis. "Ce n'est pas la vraie Coupe Davis. Le format devrait changer. […] Vous ne pouvez pas ruiner l'histoire du tennis pour de l'argent. C'est quelque chose qui m'attriste", avait-il déclaré quelques mois plus tôt.

Pour l’Australie, les Bleus pourraient retrouver Alex de Minaur (24e), Nick Kyrgios (77e) et Thanasi Kokkinakis. Côté belge, le joueur le mieux classé est David Goffin (55e).

Phase finale en novembre à Malaga

Les Bleus devront finir parmi les deux premiers de leur groupe pour se qualifier pour la phase finale (23-27 novembre à Malaga). S’ils terminent premiers, ils joueront le deuxième du groupe B (l’Espagne d'Alcaraz, le Canada d'Auger-Aliassime, la Serbie de Djokovic ou la Corée du Sud). En revanche, s’ils terminent deuxièmes, ils affronteront le premier du groupe D (USA, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Kazakhstan).

Le groupe le plus relevé semble être le C, avec la Croatie de Cilic, l'Argentine de Schwartzmann, Italie de Berrettini et SInner, et la Suède d'Ymer.

A noter également que les matchs du groupe B se dérouleront à Valence. La Coupe Davis l’a annoncé à l’occasion du tirage au sort. La Fédération française de tennis s’était dans un premier temps portée candidate, avant de se rétracter.