Tennis: "Le pire moment de ma vie", le mea culpa de Zverev après son coup de sang

Alexander Zverev est revenu en conférence de presse à Indian Wells sur son dérapage à Acapulco, il y a deux semaines. L'Allemand fait amende honorable.

Il y a deux semaines, Alexander Zverev était disqualifié de l'ATP 500 d'Acapulco après avoir fracassé sa raquette sur la chaise d'un arbitre- et avoir frôlé ce dernier- au terme d'un match de double. Dans la nuit de mercredi à jeudi, le numéro trois mondial est revenu pour la première fois sur cet événement en conférence de presse, à la veille du début du tournoi d'Indian Wells.

"C'était assurément le pire moment de ma vie, de ma carrière. J'espère que les gens pourront me pardonner, qu'ils comprendront qu'on subit une grosse pression mentale et que nous sommes tous humains. Ce n'est pas facile pour moi en ce moment, mais je mérite que ça ne le soit pas. Je dois faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais. Ça dépend de moi. Je vais essayer de tenir cette promesse faite à moi-même."

"Si je recommence, ils auraient tort de ne pas me suspendre !"

Zverev, qui s'est vu infliger une amende de 40.000 dollars (35.600 euros) et une suspension de huit semaines avec sursis par l'ATP, considère que si il recommence, ils (les dirigeants de l'ATP) auraient tort de ne pas (le) suspendre !" "C'est aussi simple que ça. Si je recommence, ça voudra dire que je n'ai pas appris. Tout le monde mérite une deuxième chance dans la vie, tout le monde fait des erreurs, mais si tu les répètes, ça signifie que tu n'as pas appris. Si ça m'arrive à nouveau, il faudra me suspendre. Mais je ferai tout pour que ça ne se reproduise pas, dans l'année qui vient et jusqu'à la fin de ma carrière."

L'Allemand a également écopé d'une autre amende de 25.000 dollars (23.000 euros), elle aussi avec sursis. La période de probation de Zverev va durer un an et se terminera le 22 février 2023. Le champion olympique ne devra plus commettre la moindre violation du code disciplinaire de l'ATP si il veut éviter la suspension.

Le joueur de 24 ans a annoncé "travailler mentalement, (avec) de la méditation" pour éviter un nouveau craquage. Une situation qui ennuie l'Allemand vis-à-vis de ses pairs : "C'était embarrassant pour moi. Ça l'est toujours, quand je marche dans le vestiaire, etc. Ce n'est pas un sentiment agréable."

Alexander Zverev, également visé par une enquête de l'ATP liée à des accusations de violences conjugales par son ancienne compagne, entrera en lice dimanche dans le Masters 1000 américain face à Mikhail Kukushkin ou Tommy Paul.