Coupe Davis: la Fédération française se retire de la course à l'organisation

La Fédération française de tennis a confirmé ce lundi qu'elle ne souhaitait plus candidater à l'organisation des poules de la prochaine Coupe Davis. La FFT s'était pourtant battue pour avoir le droit de participer au processus de désignation des villes hôtes avant de finalement se retirer et d'annuler son recours devant le TAS.

Tout ça pour ça... Après plusieurs semaines de procédure et même une saisie du Tribunal arbitral du sport, la Fédération française de tennis a choisi ce lundi de retirer sa candidature à l'oganisation de la prochaine Coupe Davis (14 au 17 septembre 2022). La FFT a communiqué sa décision dans un document partagé ce lundi aux médias. L'instance présidée par Gilles Moretton y a justifié son retrait.

"Après avoir enfin pu prendre connaissance du cahier des charges complet s’agissant des conditions de participation à la désignation des villes hôtes des 'Group Stages' de la Coupe Davis, la FFT a finalement décidé de ne pas déposer de candidature, a indiqué l'instance. [Une décision] Compte tenu des exigences imposées, notamment sur le plan opérationnel et financier, qu’aucun organisateur n’était prêt à accepter."

La FFT retire son recours devant le TAS

Aucune ville française n'accueillera donc la prochaine édition de la "Coupe Davis by Rakuten" mais l'essentiel semble ailleurs pour la FFT. Dans le même communiqué, l'instance se félicite d'avoir remporté son bras de fer avec le groupe Kosmos et la Fédération internationale (ITF). Après ne pas avoir pu candidater pour organiser les poules du prestigieux tournoi, la FFT a porté l'affaire devant le TAS.

Mais suite au désistement d'une ville candidate, la France a été autorisée à "intégrer le processus de désignation des villes hôtes", comme le rappelle l'institution dirigée par Gilles Moretton.

"Sur le plan juridique, ayant été reconnue dans son droit à participer à la procédure de désignation des villes hôtes, la FFT a décidé de retirer ce jour son action devant le TAS puisqu’elle n’a plus d’objet, a encore précisé la Fédération française. La volonté de la FFT de promouvoir et de redynamiser la Coupe Davis est plus forte que jamais. Elle souhaite désormais, dans l’intérêt de cette compétition et du tennis, contribuer à la réflexion sur le format sportif de la compétition et l’évolution de son modèle économique pour plus d’attractivité, dans le cadre d’une gouvernance respectueuse des valeurs et de l’esprit de la Coupe Davis."