Coupe Davis: le tennis français au soutien de Mahut après la cinglante réplique de Giudicelli

L'ancien président de la FFT Bernard Giudicelli n'a pas aimé les critiques de Nicolas Mahut à son encontre concernant le fiasco de la Coupe Davis sous l'égide de Kosmos. Violemment attaqué, Mahut a été défendu par plusieurs figures du tennis français.

"On ne manque pas de respect à Nicolas Mahut comme ça." Le tennis français fait front derrière Nicolas Mahut, depuis que l’ancien président de la FFT Bernard Giudicelli, désormais vice-président de la Fédération internationale (ITF), a sèchement répondu aux critiques du joueur sur le format de la Coupe Davis.

Nicolas Mahut estime que Bernard Giudicelli a "une grande part de responsabilité dans le fiasco" de la Coupe Davis. Pour rappel, la Fédération internationale de tennis a rompu son contrat avec Kosmos, auquel il avait cédé la compétition séculaire,. Le groupe de Gerard Piqué avait promis de la faire entrer dans une nouvelle ère mais a finalement échoué dans sa mission.

Le nouveau format n’a jamais déclenché l’effervescence espérée: d’échec en échec, la Coupe Davis a été plongé dans l’anonymat, et Nicolas Mahut rend Giudicelli comptable de cette situation. De fait, Bernard Giudicelli avait été en première ligne pour la signature du contrat avec Kosmos en 2018. Et pour cause, selon lui, la Coupe Davis, telle qu’elle fonctionnait en 2018, n’avait pas d’avenir.

Arnaud Clément: "Une toute petite personne irrespectueuse"

"Nicolas Mahut est quelqu’un qui parle sans savoir. Nicolas Mahut est un ignorant, a répondu le dirigeant corse, interrogé par Tennis Actu, étalant un mépris frisant la condescendance. On n’a rien perdu du tout, on a sauvé la Coupe Davis. Ce n’est pas un joueur de 41 ans qui va expliquer aux joueurs d’avenir comment les choses devront fonctionner. Mahut, il est bon pour la retraite, il faut qu’il prenne sa retraite et peut-être qu’il devienne journaliste. Cela lui donnera l’occasion de faire des critiques acerbes, ce qu’il fait assez bien d’ailleurs."

Arnaud Clément, ancien vice-président de la FFT, l’un des fers de lance de la campagne de Gilles Moretton - le président de la fédération - contre le sortant Bernard Giudicelli, n’a pas tardé à réagir: "Un grand monsieur du tennis français avec une grande carrière et un état d’esprit irréprochable d’un côté, de l’autre une toute petite personne irrespectueuse, arrogante, suffisante, incompétente et aigrie. Non, il ne va pas y avoir de match entre les deux."

Le capitaine de l’équipe de France de Fed Cup Julien Benneteau y est allé de son petit commentaire, lui aussi sur Twitter: "On ne peut pas parler dans ces termes d’un joueur qui au-delà de son palmarès (plus grande équipe française de double de tous les temps avec Pierre-Hugues Herbert) a toujours eu un état d’esprit irréprochable." "On ne manque pas de respect à Nicolas Mahut comme ça", a tweeté Edouard Roger Vasselin, rappelant la formulation de Kylian Mbappé pour défendre Zinedine Zidane, attaqué par Noël Le Graët.