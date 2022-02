Coupe Davis: les Bleus avec Monfils pour affronter l’Équateur

Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis, a retenu quatre joueurs dont Gaël Monfils pour le tour de qualification face à l’Équateur, les 4 et 5 mars prochains à Pau.

Les Français en forme seront de la partie pour le tour de qualification de la Coupe Davis face à l’Equateur les 4 et 5 mars prochains à Pau. Sébastien Grosjean, capitaine, a dévoilé la composition de l’équipe, ce vendredi. Gaël Monfils, quart de finaliste lors du dernier Open d’Australie, y figure. Le numéro 1 français signe un début de saison canon avec un titre à Adelaïde mais surtout un superbe parcours lors du premier Grand Chelem de l’année, achevé par un revers face à l’Italien Matteo Berretini en cinq sets (4-6, 4-6, 6-3, 6-3, 2-6).

Adrian Mannarino, l’autre héros français de Melbourne sera aussi au rendez-vous. Le 58e joueur mondial avait échoué en huitièmes de finale face à l’Espagnol Rafael Nadal (7-6, 6-2, 6-2), futur vainqueur. Pierre-Hugues Herbert, peu actif sur le circuit en raison de son opposition au vaccin (mais pouvant jouer après sa contamination récente au Covid), et Nicolas Mahut complètent le casting. Les deux comparses formeront le double.

Monfils est "très motivé"

"J’ai sélectionné Gaël Monfils, Adrian Mannarino, Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut, a confié Sébastien Grosjean, ce vendredi. Lors de l'Open d'Australie, Gaël Monfils s'est montré très en forme, effectuant un magnifique parcours pour atteindre les quarts de finale. Il est très motivé à l'idée de jouer en Coupe Davis. C'est une sélection logique et il sera n°1 français pour cette rencontre."

"Adrian Mannarino était avec nous lors de la phase finale 2021 en Autriche, poursuit Grosjean. Il s'est très bien intégré à l'équipe et a montré un niveau très intéressant. Il l'a confirmé en ce début d'année en atteignant les huitièmes de finale à Melbourne, avec des victoires sur Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev, et en réalisant un beau match face à Rafael Nadal. Son niveau de jeu et sa confiance sont là et, sur le plan physique, il a fait un gros travail au mois de décembre. Enfin, pour le double, j'ai choisi Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert qui se connaissent par cœur et auront l'occasion de jouer ensemble en indoor avant cette rencontre. Ce duo est une valeur sûre. Ils ont toujours répondu présent en Coupe Davis", explique Sébastien Grosjean, capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.

En cas de victoire, les Bleus disputeront la phase de poules où ils tenteront de décrocher leur billet pour la phase finale de la Coupe Davis 2022. Ils restent sur une élimination en phase de poule de l’édition 2021 en novembre dernier.