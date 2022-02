Tennis: Federer et Nadal vont jouer ensembre à la Laver Cup

La Laver Cup 2022 verra une belle association en double. Les organisateurs de la compétition, prévue du 23 au 25 septembre à Londres, ont annoncé que Roger Federer et Rafael Nadal allaient faire équipe.

Voilà un rendez-vous à ne surtout pas manquer pour les fans de tennis. Pour la nouvelle édition de la Laver Cup, qui aura lieu de 23 au 25 septembre 2022 à Londres, les organisateurs ont fait une annonce qui promet d’attirer les foules.

Pour représenter l’équipe Europe, ce sont deux légendes du sport qui feront équipe. À savoir, Rafael Nadal et Roger Federer. Une nouvelle qui ravit le Suisse qui même s’il est encore en période de remise en forme, a hâte de vivre ce moment avec l’Espagnol: "Rafa est une personne incroyable et une inspiration pour moi (…) Il m’a envoyé un message sur les réseaux sociaux après la Laver Cup de Boston l’année dernière pour me suggérer de jouer en double à Londres." Une requête acceptée avec plaisir par le tennisman.

Nadal: "Roger a été une partie énorme de ma carrière"

Alors que les deux hommes se sont échangés des messages pleins de respect après la victoire de Nadal à l’Open d’Australie, ce dernier a aussi exprimé sa satisfaction de faire équipe avec une personne qu’il respecte beaucoup: "Roger a été une partie énorme de ma carrière, un grand rival et aussi un véritable ami. Faire partie de l’équipe d’Europe est formidable (…) ce serait une expérience vraiment spéciale pour nous deux."

Le capitaine Bjorn Borg aura donc le plaisir de superviser les performances de ce duo qui s’annonce très prometteur. Sur le site de la compétition, le principal intéressé n’a pas caché son impatience: "Deux grands champions, une ville incroyable et un lieu emblématique, cela va être vraiment mémorable." En espérant que Nadal et Federer ne seront plus gênés par des blessures, les ayant déjà écarter des courts de tennis durant plusieurs mois.