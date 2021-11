Tennis: la Coupe Davis pourrait avoir lieu à Abu Dhabi pendant cinq ans

Selon le Telegraph, la société Kosmos, qui organise la Coupe Davis, a trouvé un accord avec les Emirats arabes unis pour que la compétition se déroule à Abu Dhabi les cinq prochaines années.

Vous considérez la Coupe Davis déjà morte? Kosmos, la société organisatrice, va peut-être trouver le moyen de l'enterrer un peu plus profondément. Alors que l'édition 2021 de la compétition débute ce jeudi dans trois villes (Innsbruck en Autriche, Turin en Italie et Madrid en Espagne), le Telegraph indique que le tournoi pourrait se dérouler à partir de 2022 et pour cinq ans à Abu Dhabi.

Soucieux d'en faire un événement toujours plus rentable, Kosmos a récemment cherché de nouveaux partenaires. Et alors qu'une association avec l'Arabie saoudite avait été évoquée, la société aurait finalement passé un accord juteux sur cinq années avec les Emirats arabes unis pour délocaliser la Coupe Davis au Moyen-Orient.

Un format déjà critiqué

Cette démarche - si elle venait à être confirmée - devrait susciter de nouvelles critiques, dans la mesure où de nombreux joueurs et capitaines ont déjà déploré la disparition de l'ambiance historique de la compétition, depuis le passage au nouveau format condensé en 2019.

Mercredi, le capitaine de l'équipe de France, Sébastien Grosjean, avait ainsi demandé l'ouverture de discussions pour un retour à l'ancien format. "Je crois qu'il faut se mettre autour d'une table avec les instances du circuit et intégrer les joueurs par rapport à la programmation, au calendrier, pour remettre peut-être cette Coupe Davis dans un format 'home and away' (domicile-extérieur, ndlr) et trouver la meilleure formule pour que ça rentre dans le calendrier, que les meilleurs puissent être disponibles et représenter leur pays", expliquait-il.