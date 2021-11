Disparition de Peng Shuai: la discussion entre la joueuse chinoise et le CIO n’a pas rassuré la WTA

La WTA n’a pas été rassurée par l’appel en visio dimanche entre Thomas Bach, le président du Comité international olympique, et la Chinoise Peng Shuai. La joueuse de tennis de 35 ans avait disparu depuis le 2 novembre après avoir accusé de viol un haut dirigeant chinois avant de réapparaitre dans ces certaines vidéos diffusées par les médias affiliés au gouvernement.

Le mystère Peng Shuai demeure. La WTA n’est toujours pas complètement rassurée alors que la joueuse chinoise s’est entretenue dimanche avec Thomas Bach, président du CIO. Pour rappel, l’athlète de 35 ans avait mystérieusement disparu le 2 novembre après avoir accusé de viol l'ancien haut dirigeant chinois Zhang Gaoli, un puissant ex-responsable du Parti communiste de 40 ans son aîné, sur le réseau social chinois Weibo. Peng Shuai est réapparue il y a quelques jours à travers des photos et vidéos relayées par des médias affiliés au gouvernement chinois mais elle ne s'est pas exprimée publiquement.

La WTA réclame "une véritable enquête transparente et équitable"

Dimanche, le président du CIO Thomas Bach a échangé avec elle lors d'une visioconférence de "trente minutes". Le Comité olympique a précisé qu'elle "avait expliqué qu'elle était saine et sauve à son domicile à Pékin mais qu'elle aimerait que sa vie privée soit respectée", lors de l'appel, qui réunissait aussi la présidente de la Commission des athlètes Emma Terho, et la Chinoise Li Lingwei, membre du Comité olympique. L'instance olympique a aussi indiqué également que la joueuse de 35 ans, ex N.1 mondiale en double et star dans son pays, souhaite "passer du temps avec ses amis et sa famille pour le moment".

Cet échange, à priori le premier direct entre la joueuse et des responsables situés hors de Chine depuis que l'affaire a éclaté, n’a pas convaincu la WTA. "Il ne change rien à notre appel à une véritable enquête transparente et équitable sur ses accusations de viol, la question qui a suscité nos premières préoccupations", a indiqué une porte-parole de l’association des joueuses qui a ajouté : "C'était agréable de voir Peng Shuai dans les récentes vidéos, mais cela ne répond pas à l'inquiétude de la WTA sur son bien-être et sa capacité à communiquer sans censure ni coercition."