Guerre en Ukraine: Dolgopolov fracasse Rublev concernant l'exclusion des joueurs russes de Wimbledon

Ancien joueur de tennis et engagé dans l’armée ukrainienne, Alexandr Dolgopolov n’a que très peu goûté les propos d'Andrey Rublev sur l’exclusion des joueurs russes et biélorusses de Wimbledon. L’Ukrainien reproche, entre autres, à Rublev de mentir.

Parmi la vague de réactions concernant l’exclusion des joueurs russes et biélorusses de Wimbledon, celle de Alexandre Dolgopolov ne va pas passer inaperçu. En réaction aux propos de Rubley, estimant cette décision “totalement discriminatoire”, Dolgopolov n’y est pas allé de main morte avec le numéro 8 mondial: "Cette déclaration de Rublev est le parfait exemple de pourquoi la décision de la LTA (fédération britannique de tennis) est la bonne. Il fait exactement ce que font son président et la propagande tous les jours: mentir", insiste-t-il sur les réseaux sociaux.

Rebondissant sur les précédents de Rublev, qui affirmait “ne rien savoir sur l’actualité et ne pas avoir d’éducation”, Dolgopolov estime "qu'il (Rublev) a forcément des contacts directs avec des joueurs ukrainiens et qu'il est sûrement au courant de ce qu'il se passe quand il écrit 'pas de guerre' sur la caméra dès les premiers jours de la guerre."

L’ancien numéro 13 mondial s’en prend même directement à Rublev: "Andrey, tu veux savoir ce qu'il se passe? Tape Boutcha sur Google. Votre pays commet un génocide en Ukraine, ceci a été dit par les dirigeants américains et canadiens et la Lettonie, l'Estonie ont déjà annoncé ce génocide au niveau de leurs lois."

L’Ukrainien de 33 ans a conclu son message par une énumération saisissante des actes commis, selon lui, par les Russes en Ukraine: "Mieux vaut ne rien dire, plutôt que d'essayer de mentir, comme le fait ton gouvernement, juste pour que ta vie continue de fonctionner normalement. Parce qu'ici, ton pays viole massivement des enfants et des femmes, exécute des personnes ligotés, derrière la tête, et agit comme des barbares. Malheureusement ce discours est plein d'hypocrisie et de mensonges, et l'ATP et la WTA ne devraient vraiment pas vouloir couvrir ce genre de comportement. Si les joueurs et joueuses russes et les biélorusses veulent parler, dites la vérité et précisément, pas avec des mensonges."

Alexandr Dolgopolov a pris sa retraite en 2022 pour rejoindre l’armée ukrainienne et défendre son pays. Andrey Rublev, lui, a été l’un des premiers athlètes russes à s’opposer au conflit lors de l’Open du Dubaï en incricant "Pas de guerre" sur une caméra.