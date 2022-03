Guerre en Ukraine: le message de paix de la joueuse de tennis biélorusse, Victoria Azarenka

La joueuse de tennis biélorusse Victoria Azarenka a publié un message sur ses réseaux sociaux ce mercredi pour réagir à la guerre en Ukraine, dans laquelle son pays est également impliqué.

Un message fédérateur et empreint d’émotion. Ce mercredi, la joueuse de tennis biélorusse, Victoria Azarenka, s’est exprimée sur ses réseaux sociaux sur le conflit armé qui fait rage actuellement en Ukraine. L’actuelle N°16 mondiale au classement de la WTA, dont le pays est ciblé par de très nombreuses sanctions à cause de son implication dans l’invasion de la Russie en Ukraine, a tenu à sortir du silence.

“Je suis dévastée par les actions qui ont eu lieu ces derniers jours contre et en Ukraine”, affirme la joueuse de 32 ans, victorieuse de l’Open d’Australie en 2012 et en 2013. "J'ai toujours vu les Ukrainiens et les Biélorusses comme deux nations, amicales et solidaires l'une de l'autre. (...) Mon cœur est avec ceux directement ou indirectement touchés par cette guerre qui cause tant de souffrances et de douleurs.”

De nombreux sportifs biélorusses sanctionnés

Depuis plusieurs jours, les sportifs biélorusses sont concernés par plusieurs sanctions et sont pour beaucoup, à l’instar des Russes, mis au ban. Ces dernières heures, Victoria Azarenka a cependant appris que, malgré l’exclusion de son pays de la Coupe Davis et de la Billie Jean King Cup, elle pourrait continuer à prendre part aux tournois WTA.

Comme les Russes Daniil Medvedev, tout nouveau N°1 mondial, Andrey Rublev (N°6), Anastasia Pavlyuchenkova (N°14) ou encore la sa compatriote Aryna Sabalenka (N°3), elle pourra continuer de s'aligner dans les tournois, à commencer par celui d'Indian Wells en Californie, qui débute le 10 mars, puis dans ceux du Grand Chelem, à Roland-Garros et Wimbledon.