Guerre en Ukraine: Medvedev et les Russes pourraient être privés de Wimbledon

Actuellement blessé, Daniil Medvedev pourrait être banni de Wimbledon, troisième Grand Chelem de la saison, comme l'intégralité des Russes et Biélorusses.

Daniil Medvedev pourrait-il être privé de Wimbledon ? Selon le Telegraph, le All England Club, de par son statut independant, pourrait interdire la participation des Russes et des Biélorusses au troisième tournoi du Grand Chelem de la saison, sans risque de répercussions juridiques en raison de son statut. Les organisateurs sont actuellement en contact avec un certain nombre d'organismes, dont le gouvernement et la Lawn Tennis Association (LTA), avant d'annoncer un verdict avant la date limite d'inscription du mois prochain, à la mi-mai. Ce serait évidemment un coup dur pour le numéro 2 mondial.

"Nous avons pris note des directives du gouvernement britannique concernant la présence de personnes russes et biélorusses à titre neutre lors d'événements sportifs au Royaume-Uni, indique une déclaration du All England Club. Cette question reste complexe et difficile, et nous continuons à discuter avec le gouvernement britannique, la LTA et les instances dirigeantes internationales du tennis. Nous prévoyons d'annoncer une décision concernant Wimbledon avant la date limite d'inscription à la mi-mai."

Medvedev blessé entre un à deux mois

L'ATP et la WTA ont permis aux athlètes russes et biélorusses de continuer à concourir mais en l'absence de leur drapeau ou hymne national à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine. "Les clubs privés ont plus de liberté quant aux personnes qu'ils autorisent ou non, et ne sont donc pas soumis aux mêmes lois sur la discrimination que les circuits. Si vous dirigez le principal circuit de tennis, vous avez la liberté d'interdire des joueurs mais vous devez être en mesure de démontrer que cette ligne de conduite est raisonnable, indique une source proche du All England Club. Dans ce cas, si les circuits prenaient des mesures, les joueurs russes pourraient faire valoir qu'on les empêche de gagner leur vie sans qu'ils en soient responsables. Ce n'est toutefois pas un problème pour Wimbledon."



Actuellement blessé, Daniil Medvedev (26 ans) a annoncé qu’il allait subir une "petite" intervention pour soigner "une légère hernie". Absent pour "un à deux mois", le numéro 2 mondial est donc plus qu’incertain pour Roland-Garros, dont le tournoi principal commencera le 22 mai prochain (jusqu'au 5 juin).