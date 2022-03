Guerre en Ukraine: Roger Federer fait un don de 500.000 dollars pour les enfants réfugiés

Roger Federer a annoncé ce vendredi qu’il allait faire un don de 500.000 dollars (environ 450.000 euros) par le biais de son association à destination d’enfants réfugiés ukrainiens pour qu’ils aient la possibilité de "poursuivre leur scolarité".

La légende du tennis a rappelé, dans son message posté sur les réseaux sociaux, qu’il "voulait la paix" et qu’il avait le "cœur brisé en voyant ces personnes innocentes être si terriblement affectées". C’est avec son association "Roger Federer Foundation" qu’il va faire ce don à destination "d’environ six millions d'enfants ukrainiens qui n'ont plus accès à l'école et que nous voudrions aider à faire face à cette expérience extrêmement traumatisante".

Une association qui œuvre dans sept pays d’Afrique australe

Il a fondé son association caritative en 2003 et développe ses programmes d’éducation dans sept pays d’Afrique australe: Lesotho, Botswana, Malawi, Namibie, Zambie, Zimbabwe et Afrique du Sud. La mission principale est de "mettre en valeur un monde où les enfants vivant dans la pauvreté seraient capables de prendre le contrôle de leur avenir et de le façonner activement". Selon les chiffres de l’association, ce sont 1.980.000 enfants qui ont bénéficié des actions pour l’aide à l’éducation.

Le Suisse de 40 ans espère retrouver les courts en automne, alors qu'il en est absent depuis plus de huit mois à cause d'une blessure au genou. Récemment sorti du top 10, "Roger" a aussi été dépassé par Rafael Nadal comme le joueur ayant remporté le plus de tournois du Grand Chelem remportés avec 21 pour l'Espagnol contre 20 pour le Suisse.