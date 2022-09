La FFT soutient Fiona Ferro après sa plainte déposée pour viols contre son ancien entraîneur

La Fédération française de tennis a affiché publiquement son soutien à Fiona Ferro ce vendredi dans un communiqué. La joueuse tricolore, 259eme à la WTA, a porté plainte en février contre son ex-entraîneur, Pierre Bouteyre pour des faits présumés de viols et agressions sexuelles.

La FFT soutient Fiona Ferro. Le 25 février dernier, la joueuse de tennis française a porté plainte contre son ancien entraîneur, Pierre Bouteyre (50 ans), sur des faits présumés de viols et agressions sexuelles commis entre 2012 et 215 alors qu’elle était âgée de 15 à 18 ans. "Nous souhaitons témoigner à Fiona Ferro, dans le respect de la présomption d’innocence, notre soutien dans ce moment que nous savons particulièrement difficile à vivre pour elle, a indiqué Gilles Moretton, président de la FFT, dans un communiqué publié vendredi. La cellule intégrité sportive de la FFT l’accompagne actuellement et nous ferons tout notre possible pour lui permettre de se reconstruire."

La FFT pourrait se constituer partie civile

La Fédération française de tennis n’exclut pas la possibilité de se constituer partie civile dans cette affaire. Fiona Ferro, 259eme joueuse à la WTA, est sortie du silence ce jeudi pour réaffirmer qu’elle n’est pas consentante dans cette affaire (Bouteyre "reconnaît la matérialité de la relation mais nie toute contrainte, c'était une histoire d'amour selon lui", a déclaré son avocate). "Je prends acte de la position de Pierre Bouteyre sur mon accusation de faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, a indiqué la joueuse de 25 ans. Je confirme que je n’étais pas consentante et que les viols et agressions sexuelles ont été commis par contrainte morale conformément aux dispositions de l’article 222-24 du Code Pénal. J’accorde toute ma confiance à la justice de mon pays et confirme ne vouloir faire aucune autre déclaration sur la procédure d’instruction criminelle. Merci beaucoup à tous ceux qui me témoignent leur soutien dans cette étape difficile, mais nécessaire." Pierre Bouteyre a été mis en examen le 19 août.