Tennis: les joueurs français sous le choc après la plainte de Fiona Ferro

Nicolas Mahut et Caroline Garcia, actuellement engagés à l’US Open, ont fait part de leur stupéfaction après la plainte déposée par la joueuse Fiona Ferro contre son ancien entraîneur pour viols et agressions sexuelles. Ils lui apportent leur soutien.

Le monde du tennis est sous le choc depuis mercredi et la plainte déposée par Fiona Ferro contre son ancien entraîneur Pierre Bouteyre pour des faits présumés de viols et agressions sexuelles entre 2012 et 2015. C’est notamment le cas de Caroline Garcia, actuellement engagée à l’US Open.

"Un choc de lire ça", confie Garcia

"Ça a été un choc de lire ça ce matin, a-t-elle confié. Ça remue énormément. C’est triste et il n’y a pas énormément de mots à dire là-dessus. Il faut laisser faire la justice française Fiona a été forte de prendre position et de s’exprimer sur ça. Je lui souhaite beaucoup de courage. Ce n’est pas la première fois, espérons que ce soit la dernière. Je ne savais pas. Je la connais, on a passé des grands moments ensemble mais je ne savais pas ce qu’il se passait. Je ne la connaissais pas à l’époque encore. C’est un choc."

Nicolas Mahut, lui aussi engagé à l’US Open double, a aussi commenté l’affaire qui le touche d’autant qu’il est membre d’honneur de la Fondation des Femmes. "On était au courant depuis que les démarches ont été entamées, a-t-il expliqué. Il faut la soutenir et je sais que la Fédération est assez proche d’elle. Si je me suis rapprochée de la Fondation des Femmes, c’est aussi pour cela. Il faut aider les femmes à en parler, même si c’est compliqué. Ça a pris du temps à Fiona avant d’en parler."

"Evidemment qu’on est tombés de l’armoire, a-t-il ajouté. Pierre, on le côtoyait depuis des années. Alizé Cornet (qui a eu Bousteyre comme entraîneur, ndlr) sera bien mieux placée que moi pour en parler. Je crois qu’elle sera entendue à son retour en France. C’est aussi une des raisons pour lesquelles c’est difficile pour Fiona Ferro de jouer au tennis en ce moment."