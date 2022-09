Tennis: Ferro sort du silence après ses accusations de viols contre son ex-entraîneur

Fiona Ferro, qui accuse son ancien entraîneur de viols et d’agressions sexuelles par personne ayant autorité, a publiquement pris la parole dans un communiqué ce vendredi. La joueuse française, 259e à la WTA, réaffirme qu’elle n’était pas consentante.

Pour la première fois depuis la révélation de l’affaire qui secoue le tennis français, Fiona Ferro prend la parole. Après la révélation de sa plainte contre Pierre Bouteyre, son entraîneur entre 2012 et 2015, pour viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, l’actuelle 259e mondiale à la WTA est sortie du silence dans un communiqué.

"Je prends acte de la position de Pierre Bouteyre sur mon accusation de faits de viols et agressions sexuelles par personne ayant autorité, écrit Fiona Ferro. Je confirme que je n’étais pas consentante et que les viols et agressions sexuelles ont été commis par contrainte morale conformément aux dispositions de l’article 222-24 du Code Pénal. J’accorde toute ma confiance à la justice de mon pays et confirme ne vouloir faire aucune autre déclaration sur la procédure d’instruction criminelle. Merci beaucoup à tous ceux qui me témoignent leur soutien dans cette étape difficile, mais nécessaire."

Comme révélé par Nice-Matin mercredi, une information confirmée par BFM Côte d’Azur, Pierre Bouteyre a été mis en examen le 19 août dernier à la suite de la plainte déposée par la joueuse de 25 ans. Les faits supposés auraient été commis à Saint-Raphaël entre 2012 et 2015, alors qu'elle avait entre 15 et 18 ans. Une confrontation entre la joueuse, 39e mondiale en mars 2021, et son ancien coach a eu lieu la veille de la mise en examen, selon des sources proches de l'enquête.

Son ex coach reconnaît la matérialité des faits mais conteste l'accussation de viols

Le coach de bientôt 51 ans a reconnu la matérialité des faits mais conteste l'accusation de viols. "C’était une relation qui, pour lui, faisait partie du passé, qui avait existé, avait compté, a réagi Virginie Pin, avocate de Pierre Bouteyre, auprès de RMC Sport. Il ne s’attendait pas, six ans après, à entendre cette version-là. C’est-à-dire une version de ‘J’ai été contrainte, je n’étais pas d’accord’. Il ne s’attendait pas à se retrouver mis en examen pour des faits de cette importance."

"Il est marié, il a une famille. Sur le plan moral ça pose des questions, a poursuivi l’avocate de la défense. Maintenant, juridiquement, quelqu’un qui a plus de 15 ans et qui est d’accord pour une relation qui va durer plusieurs années, ce n'est pas la même problématique. On est là pour faire du droit, pas de la morale."

Également contactée par RMC Sport, Isabelle Colombani, avocate de Fiona Ferro, a notamment expliqué pourquoi la joueuse de tennis avait porté plainte six ans après les faits: "Elle pensait qu’en se séparant de son entraîneur, cela suffirait pour oublier les choses. Le problème, c’est qu’à chaque fois qu’elle était amenée à le croiser, sur un lieu d'entraînement ou de tournois, ça ravivait les choses et qu’elle perdait complètement tous ses moyens. En fin d’année 2021, elle en a parlé à ses parents avant de se décider à porter plainte."

Pierre Bouteyre, qui a depuis été placé sous contrôle judiciaire, encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Les entourages des deux parties vont désormais être auditionnés.