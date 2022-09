Laver Cup: comment Federer a failli nous éblouir une dernière fois avec un coup génial

Pour le dernier match de sa carrière à l’occasion d’un double avec Rafael Nadal lors de la Laver Cup, le Suisse Roger Federer a réussi un ultime coup de génie face à la paire Jack Sock-Frances Tiafoe en faisant passer la balle entre le poteau et le filet. Mais le point a été accordé à ses adversaires.

Il était écrit que la magie opérerait jusqu’au dernier match. Si Roger Federer n’est plus le monstre injouable qu’il était, le Suisse a réservé un ultime coup de génie à ses fans pour le dernier match de sa carrière. Enfin presque puisque le point a finalement été attribué à la paire Jack Sock-Frances Tiafoe.

L'ovation du public

On dispute alors le premier set du double de Laver Cup. A 1-1, le Bâlois associé à Rafael Nadal, sort un nouveau coup génial en réussissant l’exploit, sur un coup droit, de faire passer la balle entre le filet et le poteau. S’il reçoit l’ovation du public et notamment de Novak Djokovic et John McEnroe, l’arbitre attribue le point à la Team World. Mais est-ce vraiment important ?