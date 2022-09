Laver Cup : comment Federer a préparé ses adieux au tennis

Le Suisse Roger Federer mettra un terme à sa carrière légendaire dans le tennis ce vendredi soir lors de la Laver Cup, après un ultime match de double avec Rafael Nadal.

Le compte à rebours est déclenché pour Roger Federer mais à en juger par un live Instagram, le Suisse est plutôt détendu, même s’il a concédé "des rires nerveux" dans le véhicule qu’il partageait avec Rafael Nadal. Il a filmé son arrivée à l’O2 Arena et son échauffement avec son partenaire de double. C’est sous une bulle éphémère que le futur retraité a préparé sa "Last Dance". Il était 17h30 en heure locale. Même s’il joue tard ce vendredi, il tient évidemment à soutenir Andy Murray, programmé à 19h pour affronter le "rouge" Alex de Minaur.

Quelques privilégiés - VIP - triés sur le volet ont été les témoins de cette séance historique. Il y avait notamment le papa et la sœur de l’Espagnol. Ana Wintour, la célèbre patronne de Vogue, a également foulé le court. Pour les fans, une procession était organisée le long du court avec un modérateur qui demandait d’accélérer le pas afin que tout le monde puisse immortaliser la scène au portable.

A l’extérieur, l’atmosphère était particulière. Certains spectateurs ont stoppé leur marche vers l’immense entrée de l’O2 pour observer sur un écran géant la retransmission de l’échauffement du "maître". Les deux boutiques de merchandising ne désemplissent pas.

Ses fans ont cassé leurs tirelires pour être là

La population de cette Laver Cup londonienne est assez aisée. La comparaison avec la Ryder Cup est toute trouvée. Dès février, lors de la mise en vente des billets, les fans n’ont pas lésiné. Ils se sont jetés sur le package des cinq sessions. A l’époque, on ignorait que ce serait la dernière apparition de Roger Federer. Aujourd’hui, l’investissement est rentable.

Un couple de Genevois qui accompagne la carrière de Roger Federer depuis plus de vingt ans, témoigne. "Notre fils a joué avec Roger, disent-ils, pas peu fiers. On l’a vu gagner les juniors à Wimbledon en 1998. On était aussi à Lille pour la finale de la coupe Davis 2014 avec notre cloche. 27 000 spectateurs, un grand moment."

On devine que l’achat d’un package pour les cinq sessions n’a pas créé un trou dans leur porte-monnaie. "C’est la fin d’une ère. C’est un super ambassadeur pour le sport, c’est le meilleur. Mais je veux retenir l’image d’un garçon sympa. Quand on le croise, il se souvient toujours de nos prénoms."

Des Tour Operator se sont greffés sur cette compétition prestigieuse. Une Belge nous a confié qu’elle a déboursé 5.000 $ pour un package incluant l’hébergement, les billets bien placés pour le week-end et une visite de Wimbledon, de l’autre côté de la Tamise.

Pas question pour Doris de rater cet événement. Cette Suissesse du canton de Berne est la figure emblématique du fan club du Bâlois. "J’avais pris mes billets depuis février et je suis bien heureuse. C’est un tournoi très cher mais ça vaut la peine. J’ai entendu des prix incroyables comme 70.000 euros sur les bourses d’échange mais c’est possible ! Evidemment, je suis un peu triste mais j’ai vu son entraînement jeudi et il était tout sourire. Je le vois comme un soulagement. Si le genou ne veut plus, il ne veut plus. On aurait voulu le revoir à Bâle mais si ça ne va plus, ça ne va plus…C’était un plaisir de le suivre. J’ai fait tous les Grand Chelems, je suis allée deux fois en Australie. J’ai fait la queue pour dormir sous la tente à Wimbledon en 2004." Ce soir, elle suivra son héros jusqu’au bout. Avec, probablement, le paquet de Kleenex à portée de main.