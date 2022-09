Laver Cup: Federer n'est pas certain de pouvoir jouer son dernier tournoi

Roger Federer a annoncé, dans une interview au journal Le Temps, qu’il avait seulement l’intention de jouer en double à la Laver Cup (de vendredi à dimanche), le dernier tournoi de sa carrière. Le Suisse a précisé que sa présence sur le court n’était pas acquise à 100%...

Reverra-t-on Roger Federer sur un court de tennis? Si, au moment de l’annonce de sa retraite, le Suisse a assuré qu’il tirerait sa révérence à l’issue de la Laver Cup, ses propos auprès du journal Le Temps entretiennent le doute sur sa participation au tournoi, qui se déroule de vendredi à dimanche.

"Je pense que je vais jouer vendredi soir le double", a d’abord lancé l’homme aux 20 titres en Grand-Chelem. Avant de faire part de ses doutes. "Je trouve que j'arrive à jouer à un niveau acceptable, mais il y a longtemps que je n'ai pas fait de vrai match, ça va jouer à fond et la pression sera forte. Mais si je ne joue pas, ce ne sera pas un problème. L'essentiel est que je puisse remercier les fans et qu'eux puissent me voir. J'ai toujours été accessible, présent, et je veux l'être jusqu'au bout."

Un double avec Rafael Nadal?

Difficile de lire entre les lignes. Ce qui est acquis, c’est que le Suisse est certain de ne pas s’aligner en simple. "Je me suis entraîné lundi avec Stefanos (Tsitsipas) et, honnêtement, je me surprends à très bien taper dans la balle. Mais non, je ne jouerai pas en simple, c'est impossible."

En cas de participation au double, l’ancien N°1 mondial a un rêve: faire équipe avec Rafael Nadal, son éternel rival. "Peut-être que je peux jouer en double avec Rafa (Nadal), ce serait un rêve absolu."

La Laver Cup, sorte de "Ryder Cup du tennis", oppose pendant trois jours la "Team Europe" (Djokovic, Nadal, Tsitsipas, Ruud, Federer, Murray) à la "Team World" (Auger-Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Minau, Tiafoe, Sock).