Tennis: pourquoi l’édition 2022 de la Laver Cup est (déjà) historique pour plusieurs raisons

Avant même d’avoir débuté, la Laver Cup 2022 (du 23 au 25 septembre) est d’ores et déjà historique. En plus de présenter un plateau de légendes inédit, le tournoi va être le théâtre des derniers coups de raquette de Roger Federer.

Le tournoi n’est pas aussi symbolique que Wimbledon, où il a construit une partie de sa légende. Mais savoir que Roger Federer va frapper ses dernières balles à la Laver Cup, du 23 au 25 septembre prochain, est tout de même un joli clin d’oeil de l’histoire.

>> Retraite de Federer: toutes les infos EN DIRECT

En 2017, le tournoi opposant une team "Europe” et une team "Monde", sorte de "Ryder Cup du tennis" nommée de cette manière en hommage à Rod Laver, avait pu voir le jour sous l’impulsion du joueur suisse. Cinq ans plus tard, c’est au terme de "sa" compétition qu’il va apparaître pour la dernière fois sur le circuit ATP, comme il l’a lui-même indiqué ce jeudi.

La vague de réactions suscitées par cette annonce illustre la place du Suisse dans l’histoire du sport. Et, par ricochet, prouve que l’édition 2022 de la Laver Cup est passée, en l’espace d’un tweet publié par Federer, dans une toute autre dimension.

Le monde du tennis aura les yeux rivés sur Londres

La semaine prochaine, à Londres, ville qui abrite le Grand Chelem qu’il a le plus souvent remporté (Wimbledon, huit titres), le tournoi va sans aucun doute connaître un engouement inédit. Aucun amoureux de tennis ne voudra manquer l’occasion de voir les derniers coups de raquette de son idole.

Mais, avant même l’annonce de la retraite de Federer, cette édition 2022 de la Laver Cup s’annonçait déjà mémorable. Durant ses quatre premières éditions, l’engouement médiatique autour du tournoi a toujours souffert de l’absence du fameux Big Three Nadal-Federer-Djokovic. Depuis 2017, les trois joueurs les plus victorieux en Grand Chelem de l’histoire n’ont jamais été alignés ensemble. Nadal et Federer ont bien fait équipe au sein de la Team Europe en 2017 et 2019, mais Djokovic n’a jamais répondu à l’appel. Au plus grand plaisir des fans, cet impair s'apprête à être réparé.

Un casting cinq étoiles pour la Team Europe

Dans huit jours, le Serbe, l’Espagnol et le Suisse vont constituer la Team Europe, aux côtés d’Andy Murray, de Casper Ruud et de Stefanos Tsitsipas (la Team Monde est quant à elle composée d’Auger-Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Minaur, Tiafoe et Sock).

Avec la sélection du revenant britannique, incarnation, à l’image de Federer, d’une forme d’une rédemption, il y aura 66 titres en Grand Chelem sur les courts de la Laver Cup (22 pour Nadal, 21 pour Djokovic, 20 pour Nadal et trois pour Murray). Rien que ça valait la peine de suivre le tournoi. Alors si c’est en plus pour dire adieu à une légende…