Tennis: le Real Madrid veut organiser un match Federer-Nadal à Bernabeu

Selon ESPN et As, le Real Madrid pense à organiser un match de gala entre l’un de ses plus grands fans, Rafael Nadal, et son ex-rival et futur retraité, Roger Federer. La rencontre de prestige se déroulerait devant 80.000 spectateurs au stade Santiago-Bernabeu.

Quoi de mieux qu’un match entre deux légendes du tennis pour marquer l’histoire d’une enceinte sportive ? Depuis 2019, Florentino Perez a un rêve : réunir Rafael Nadal, supporter numéro 1 du Real Madrid, et Roger Federer, pour un match de gala au stade Santiago-Bernabeu. Un projet fou qui permettrait à l’enceinte (elle est en travaux depuis 2020) d’accueillir 80.000 spectateurs. Le Real établirait alors un record d’affluence pour un match de tennis. Mais comme il ne vous l'aura sans doute pas échappé, Roger Federer a annoncé sa prochaine retraite cette semaine. Le plan du Real Madrid aurait donc pu tomber à l’eau. Il n’en est rien.

Pas avant l’été 2023

Déjà parce que le Suisse de 41 ans a indiqué qu’il continuera à participer à des matchs d’exhibition. Par ailleurs, selon ESPN et As, le club madrilène veut toujours organiser cette rencontre entre le recordman de titres en Grand Chelem (22) et la légende helvète.

Le projet, s’il aboutit, ne devrait pas avoir lieu avant l’été 2023. D’ici là, Santiago-Bernabeu bénéficiera d’un système de pelouse rétractable qui lui permettra d’installer d'autres types de surfaces. Nadal et Federer se sont affronté 40 fois durant leur carrière. Avantage pour l’Espagnol avec 24 victoires contre 16 en faveur du Suisse.