Le génial appel à l'aide d'Andy Murray, qui s'est fait voler son alliance

Andy Murray raconte sur Instagram que ses chaussures pour le tournoi d'Indian Wells ont été dérobées. Problème: son alliance était accrochée à l'une de ses baskets. Le Britannique lance donc un appel à l'aide aux internautes pour tenter de retrouver l'anneau.

Le vol aurait pu être anecdotique, mais il s'avère, de façon étonnante, très préjudiciable sur le plan sentimental pour Andy Murray. À l'approche de son premier match dans le tournoi d'Indian Wells en Californie, le joueur de tennis britannique de 34 ans s'est fait voler une paire de baskets. Mais pour une raison pratique, son alliance était accrochée à l'une de ses chaussures. Le butin du malfaiteur est donc double. L'ancien n°1 mondial raconte cette mésaventure dans une vidéo publiée jeudi matin sur Instagram. Cette publication lui sert aussi d'appel à l'aide pour tenter de remettre la main sur cet anneau de mariage.

"Hier soir, après le dîner à Indian Wells, je suis monté dans la voiture pour rentrer à l'hôtel, détaille le double vainqueur de Wimbledon. Le véhicule ne sentait pas très bon. J'ai laissé mes chaussures de tennis à l'intérieur, et il faisait 38°C. Mes chaussures étaient humides et sentaient mauvais. En rentrant à l'hôtel, j'ai décidé que mes baskets avaient besoin d'air pour sécher un peu. Je n'ai pas de balcon dans ma chambre, et je ne voulais pas les laisser dedans car elles auraient empesté la pièce. Je me suis donc dit que j'allais les mettre sous la voiture pendant la nuit. Quand je suis revenu au matin, elles avaient disparu".

"Je suis un idiot"

"Mes chaussures de tennis pour le tournoi avaient donc été volées. J'ai dû me rendre dans un magasin professionnel local pour en acheter d'autres, dit-il. Ce n'est pas la fin du monde, mais ce n'est pas idéal. Alors que je me préparais pour mon entraînement, mon préparateur physique m'a demandé où était mon alliance. Et j'ai fait genre: «Oh, non»".

Comment expliquer que l'alliance se soit retrouvée là? "Je l'attache à mes chaussures quand je joue, parce que je ne peux pas jouer avec sur ma main", explique Andy Murray, admettant au passage être désormais "dans de beaux draps" vis-à-vis de Kim Sears, son épouse depuis avril 2015.

"Oui, je sais que je suis un idiot et qu'avec le recul, ça semble être une idée désastreuse, mais j'ai besoin d'aide", écrit aussi Andy Murray, qui croise désormais les doigts pour récupérer cette bague et "faire la lumière sur cette affaire". Des conditions peu optimales pour préparer son entrée en lice à Indian Wells, vendredi face au Français Adrian Mannarino.

L'alliance d'Andy Murray sur ses baskets, à Roland-Garros le 7 juin 2017 © CHRISTOPHE SIMON / AFP