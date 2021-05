Madrid: Medvedev hurle son désamour pour la terre battue en plein match

Vainqueur non sans mal ce mercredi de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina lors du deuxième tour du Masters 1 000 de Madrid, Daniil Medvedev a montré son agacement lors du premier set. Le Russe, numéro 3 mondial, s'en est prix à la surface, la terre battue, qu'il déteste.

Pour Daniil Medvedev, c'est une victoire au goût particulier. Le numéro 3 mondial s'est imposé en 3 sets (4-6, 6-4, 6-2) ce mercredi face à l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina (49e), pour son premier match sur ocre en 2021 à l'occasion du deuxième tour Masters 1 000 de Madrid.

"Je ne veux pas jouer sur cette surface"

Daniil Medvedev, qui n'a jamais gagné le moindre match à Roland-Garros, n'avait plus gagné sur terre battue depuis plus de deux ans, fin avril 2019, année où il s'était hissé dans le dernier carré à Motne-Carlo et en finale à Barcelone. Mais pour sa troisième participation au Masters 1 000 de Madrid, il ne s'agit que de sa première victoire.

Le Russe effectuait aussi son retour sur les circuits, lui testé positif au coronavirus avant le Masters 1 000 de Monte Carlo en avril dernier, où il a ressenti les symptômes "d'un gros rhume". A nouveau "en forme", Medvedev retrouvait les courts après un dernier match disputé le 31 mars derniers, lors du Masters 1 000 de Miami, pour une défaite face à Roberto Bautista-Agut.

Daniil Medvedev n'a jamais caché son désamour pour la surface. Il en a encore fait la démonstration ce mardi lors du premier set où il a d'abord fracassé sa raquette contre le sol. Il s'est ensuite dirigé vers son staff et a crié: "Je ne veux pas jouer sur cette surface, a lancé le Russe. Voilà pourquoi je ne jouerai jamais sur la tournée Sud-Américaine de terre battue. Je préfère être à Rotterdam, Marseille ou Dubaï. (des tournois indoor sur surface rapide)"

En huitièmes de finales, Medvedev retrouvera le Chilien Cristian Garin (25e), plutôt spécialiste de la surface. A ce jour, le dernier finaliste de l'Open d'Australie ne compte que 11 succès sur ocre. "Quand j'arrive sur un tournoi sur terre battue, je déteste tout ce qui m'entoure, a déjà déclaré Medvedev par le passé. Les coups et les mouvements n'ont rien à voir avec le reste des courts."